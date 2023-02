Sergio Ramos anunciaba este jueves su adiós a la selección española, después de 180 partidos como internacional en 16 años —en los que ha ganado un Mundial y dos Eurocopas—, tras desvelar una conversación con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, en la que éste le aseguró que no iba a contar más con él, "independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", dejando entrever que se trataba de una cuestión de edad.

El central andaluz del París Saint-Germain, que cumplirá 37 años el próximo 30 de marzo, comunicaba el final de su periplo con el combinado nacional lanzando una serie de dardos a De la Fuente. "Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura (...) pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido" o "miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol", fueron algunas de las frases del sevillano en su polémico comunicado.

Un día después, a Carlo Ancelotti le preguntaban por el caso de Sergio Ramos —en la rueda de prensa previa al derbi de Liga que el Real Madrid disputará contra el Atlético en el estadio Santiago Bernabéu—, y la respuesta del entrenador italiano no ha podido ser más contundente.

"El tema de la edad es como el de la juventud. Si un futbolista cumple, no hay que mirar el pasaporte. Si un jugador tiene 16 años y cumple... pues tendrá que jugar. Hay que evaluar lo que pasa en el campo cada día. Mirar si un jugador de 17 ó 38 puede cumplir. Esto es nuestro trabajo y la edad, en lo bueno y en lo malo, no tiene que ser algo para tomar una decisión", aseguraba Ancelotti ante los medios.

"¿La edad de Sergio Ramos? Maldini tenía 40 años, entrenaba una vez a la semana y jugaba porque era el mejor". Ancelotti. #DeportePlus pic.twitter.com/7rQqXCYwvG — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) February 24, 2023

Además, el técnico transalpino no dudó en apoyarse en los casos de Gianluigi Buffon y Paolo Maldini para tratar de explicar su reflexión sobre el caso de Ramos, a quien dirigió en su primera etapa como técnico madridista (temporadas 2013/14 y 2014/15). "A veces me dicen que no uso a la cantera. Alguien se olvida que puse un portero con 17, que era Buffon. Quería evaluar su trabajo. Él era muy bueno con 17, mejor que otros mayores. Pues lo mismo con 40, cuando todavía puedes ganar la Champions; como Maldini con 39, que entrenaba sólo una vez a la semana, pero jugaba porque era mejor que otros. Y es que si eres mejor que otros, debes jugar", aseguraba Ancelotti en la previa del derbi madrileño en el Santiago Bernabéu.