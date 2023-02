Sergio Ramos salió mal del Real Madrid por su renovación, pese al homenaje que finalmente le dieron, acabó mal con Luis Enrique en la Selección y ahora le ha dejado varios recados a Luis De la Fuente, nuevo seleccionador español. Analizamos las tres grandes rabietas del actual jugador del PSG que, siendo un campeón en toda regla con un palmarés envidiable en todos los sentidos, no termina de finalizar bien sus relaciones con el resto de protagonistas del planeta fútbol. Eso sí, parece innegable que de nuevo tiene nivel para jugar en la Selección. No lo entiende así el nuevo seleccionador.

Problemas con Florentino por su renovación

Con el presidente el Real Madrid, Florentino Pérez, Sergio Ramos tuvo una relación muy buena en sus primeros años, sobre todo porque fue Florentino el que le trajo del Sevilla al Bernabéu apostando por su innegable calidad y talento. Fueron pasando los años y aunque no acabaron mal ni el tema pasó a mayores, tanto Ramos como su entorno, es decir, su hermano y agente René, fueron dejando recados al presidente del Real Madrid.

El último fue cuando dejaron caer que el conjunto blanco les traicionó por no darles un año de contrato más cuando ellos se lo habían replanteado y aceptado: "Yo siempre quise seguir. No fue un problema económico, sino en la duración del contrato. Yo quería dos años y el Madrid me daba uno con rebaja de sueldo. Cuando hace unas semanas la acepté se me comunicó que la oferta tenía fecha de caducidad y que ya había caducado. Nunca supe que la oferta tenía fecha de caducidad".

Florentino desmintió esta teoría de los Ramos: "Le ofrecimos un contrato, le dijimos que tenía un plazo. Y esa fue la verdad. Él pensaba otras cosas y la vida continúa. Le irá muy bien seguro, esta es su casa y volverá seguro, puede volver. Es un tema terminado".

Luis Enrique le dejó fuera de Euro y Mundial

Con Luis Enrique, Ramos también pasó del amor al odio en poco tiempo. De hecho, el seleccionador le hizo jugar apenas unos minutos para sumar un partido más como internacional y se llevó muchas críticas por ello. Después, de cara a la Eurocopa y por supuesto el Mundial, Lucho no contó con él. Mediáticamente se criticó mucho esta decisión y desde el círculo cercano de Ramos se deslizó, como se hace habitualmente, el malestar del jugador, el cual estuvo prácticamente lesionado durante toda la temporada con el PSG. Eso respecto a la Eurocopa ya que en el Mundial sí habría llegado con más rodajes y en muchas mejores condiciones.

Ramos de cara al público sí tomó la palabra y apoyó a España: "¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa. Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol. Este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros. Gracias a todos por el cariño, quedan muchos retos y objetivos por cumplir. Nos vemos pronto .Les deseo lo mejor. ¡Vamos, España! SR4″.

Ahora le toca el turno a Luis De la Fuente

El último en recibir un recado de Sergio Ramos ha sido el nuevo seleccionador de España, Luis De la Fuente. El camero directamente anunció su retirada del combinado nacional con un párrafo dedicado a revelar la conversación privada que tuvo con el técnico: "Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva."

Veremos qué ocurre en el PSG, pero de momento Ramos acumula una serie de malos momentos en sus últimas despedidas, ya sea con el Real Madrid o con España.