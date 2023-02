Luis de la Fuente ya ha elegido a su defensa central para comenzar su etapa como seleccionador de España en marzo. El vasco ha optado por el francés Robin Le Normand, que ya la ha dado el "sí" para jugar con el combinado nacional. La Real Federación Española de Fútbol ya ha puesto la maquinaria en marcha para conseguir la nacionalización ‘exprés’ del jugador de la Real Sociedad.

Tras comunicarle a Sergio Ramos que no contaba con él, parece que De La Fuente confiará en dos jugadores de origen francés para defender la zaga de España: Aymeric Laporte, que fue de los más destacados en el Mundial de Qatar y Robin Le Normand. El central txuri-urdin esperaba la llamada de Didier Deschamps, pero tal y como le pasó al ex del Athletic, está no llegó y se ha cansado de esperar.

Robin Le Normand, 26 años

El jugador de 26 años llegó a San Sebastián en 2016 y debutó con el primer equipo en 2019. El blanquiazul lleva siete años en España y el interés del cuerpo técnico en su incorporación han sido decisivo para que el defensa se haya decantado por jugar con la selección de Luis de la Fuente.

Bajcetic, la perla de Liverpool, en el punto de mira

Mientras tanto, la Federación también trabaja a contrarreloj para convencer a Stefan Bajcetic, jugador del Liverpool nacido en Vigo, para que juegue con España. El mediocentro de 18 años es la perla del equipo de Jürgen Klopp, y en Serbia ya presionan para convencer al jugador y a su familia paterna para elegir el país de su progenitor. El jugador ya sabe lo que es vestir la elástica española: el verano pasado debutó con la sub-19 tras la llamada de Santi Denia.

Serbia quiere evitar otro caso Bojan Krkic pero el centrocampista está convencido de que triunfará en el fútbol de élite y lo quiere hacer con la selección del país en el que nació. Bajcetic se ha asentado en el once titular de Anfield por delante de jugadores como Keïta, Milner, Elliott u Oxlade-Chamberlain. Fue de lo poco salvable del Liverpool en la debacle europea ante el Real Madrid hace unos días.