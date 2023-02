Por llevarse, se han llevado hasta el premio a la mejor afición del mundo. Argentina ha arrasado esta noche en París en la gala de los premios The Best de la FIFA con los galardones que les han sido concedidos a Leo Messi (mejor jugador), Emiliano Dibu Martínez (mejor portero) y Lionel Scaloni (mejor entrenador). No ha habido sorpresas en una gala que ha resultado tan previsible como aburrida, sin apenas anécdotas.

En la otra cara de la moneda se encontraba el Real Madrid, el gran perdedor de la noche, a pesar del gran año 2022 vivido por los blancos con cuatro títulos en su haber: Champions, Liga, Supercopa de Europa y Supercopa de España. Karim Benzema, que optaba al premio de mejor jugador, y Thibaut Courtois, al mejor portero, han acabado yéndose de vacío; si acaso, un consuelo menor como el de figurar en el once ideal elegido por el sindicato mundial de jugadores FIFPro, en el que también había otro jugador blanco, Luka Modric. Tres jugadores blancos en un once sin presencia española al quedarse fuera los barcelonistas Pedri y Gavi.

Lo mismo puede decirse de Carlo Ancelotti, que aspiraba al premio de mejor entrenador, junto a Pep Guardiola (Manchester City), en un galardón que ha recaído en la figura de Scaloni. Al final el Mundial de Qatar 2022 ha acabado pesando muchísimo y la Albiceleste ha sido la gran triunfadora tras haber ganado hace un par de meses la tercera Copa del Mundo de su historia, tras las de Argentina’78 y México’86.

En el Real Madrid siguen sin dar crédito a todos los menosprecios al club porque también se ha ninguneado la figura de un futbolista como Vinícius Júnior —"el futbolista más determinante del fútbol mundial", en palabras de Ancelotti—, que fue determinante en la conquista de los últimos títulos del equipo entrenado por Carlo Ancelotti, como LaLiga, la Champions o el reciente Mundial de Clubes (disputado ya en 2023) y que se quedó fuera de la lista de 26 nominados al once ideal de 2022 anunciada por FIFPro hace unas semanas.

Alexia Putellas, la mejor del mundo

El fútbol español se ha llevado una alegría con la designación de la centrocampista Alexia Putellas (FC Barcelona) como mejor jugadora del mundo. La catalana, ganadora también del Balón de Oro en noviembre de 2021, del premio The Best en enero de 2022 y que el pasado año conquistó el triplete en España y fue subcampeona de Europa con el Barça, se ha impuesto en la votación final a la delantera inglesa Beth Mead (Arsenal), campeona con su país de la Eurocopa y MVP del torneo, y la delantera estadounidense Alex Morgan, actualmente en el San Diego Wave de la NWSL de su país.

La gala comenzó con un sentido homenaje a la figura del fallecido Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', y también reconoció al polaco Marcin Oleksy —con la peculiaridad de haberlo anotado en una liga de su país para futbolistas amputados y que perdió su pierna izquierda en un accidente laboral— con el Premio Puskas al mejor gol de 2022.