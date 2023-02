La semana 'Negreira' del Barcelona: ¿seguirán las "bromitas" de Xavi en el vestuario?

En una misma semana, el Barcelona ha quedado eliminado de la Europa League cayendo el Old Trafford ante el Manchester United y ahora, cuando tuvo la oportunidad de sacar más puntos al Real Madrid en Liga, perdió ante el Almería y el conjunto blanco le ha restado un punto en su lucha por el título.

La semana ‘Negreira’ del conjunto culé se salda con esas dos derrotas en pleno huracán del Barçagate. Solo hay que recordar que poco se habló del Almería y del United en las previas de ambos partidos. En los últimos días, tanto Laporta como Xavi fueron protagonistas más por sus palabras sobre el caso Negreira que por los partidos vitales que su equipo tenía que afrontar.

"También decir que el señor Tebas ya ha salido a la palestra otra vez. Algunos ya nos habían avisado de que parecía que Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Ya se ha quitado la careta. Recuerdo que es una persona que en su trayectoria ya ha demostrado su animadversión al Barça. Ya en 2005 no quiso que Messi jugara en el Barça. No perdona que no firmáramos el convenio con CVC. No le daré al señor Tebas el gusto de dejar de ser presidente del Barcelona. Eso lo deciden los socios. El que intente ensuciar la historia del Barcelona, recibirá una respuesta contundente. Lo que hemos conseguido nos ha costado mucho trabajo. Por tanto, como presidente, no permitiré esos intentos de ensuciar nuestra historia", dijo Laporta a principios de la semana pasada.

En el caso de Xavi, incluso se habló de "bromitas" dentro del vestuario en un acto más de desafío del Barcelona, el cual solo habla de una conspiración contra ellos: "El vestuario lo está afrontando de la mejor manera posible y hasta hace alguna bromita. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, que es hacerlo lo mejor posible y competir. No lo hemos tratado a nivel grupal, no se ha ni hablado".

Estas palabras de Xavi llegaron en la previa del choque frente al Cádiz que ganaron hace dos jornadas, pero a partir de esa victoria, dos palos seguidos. Además, se suman deportivamente hablando la lesión de Pedri y que Lewandowski tampoco estará en el Clásico de la Copa del Rey por una sobrecarga. Estamos ante una semana para pocas bromas. Una semana ‘Negreira’ para el Barcelona.