Cinco días después, colea aún la polémica llamada del nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, a Sergio Ramos para comunicarle que no cuenta más con él, "independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva". Así lo aseguró al menos el propio futbolista de Camas, que el próximo 30 de marzo cumplirá los 37 años, en un durísimo comunicado en el que anunciaba su adiós definitivo al equipo nacional, lanzando una serie de recados al técnico riojano.

"Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", fue otra de las contundentes frases de Ramos, que llegó a hablar de "injusticia". "Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol", añadió el sevillano.

Lo cierto es que De la Fuente quiso llamar a Ramos para comunicarle su decisión de prescindir de él, teniendo en cuenta que lo considera una leyenda del fútbol español: y es que, en los 16 años que ha jugado con el equipo nacional (180 partidos entre marzo de 2005 y marzo de 2021), Ramos ha ganado un Mundial (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012), siendo el capitán de la selección en los últimos meses hasta su último partido como internacional.

Pero el nuevo seleccionador, que ha llegado al cargo en sustitución de Luis Enrique Martínez —la Federación Española de Fútbol (RFEF) que preside Luis Rubiales decidió no renovar el contrato del asturiano tras el fracaso en el Mundial de Qatar, donde España cayó en octavos de final frente a Marruecos—, también está llamando a los jugadores con los que va a contar en sus primeros partidos al frente del equipo nacional, empezando por el debut del día 25 de marzo frente a la Noruega de Erling Haaland, en La Rosaleda de Málaga, y el de tres días después contra Escocia en Hampden Park de Glasgow, en las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024—.

Ansu Fati

De momento, De la Fuente ha llamado a varios jugadores para comunicarles que tendrán un papel determinante en la nueva selección española y, según ha trascendido, entre ellos se encuentran Ansu Fati y Robin Le Normand.

El técnico de Haro va perfilando la que será su primera lista como seleccionador de la absoluta, que comunicará el viernes 17 de marzo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y en ella estará Ansu, siempre que no surja ningún contratiempo de última hora. El delantero hispano-guineano cayó lesionado el pasado jueves en Old Trafford, en la vuelta del playoff de Europa League contra el Manchester United (2-1), pero en principio llegará a tiempo para jugar este jueves contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

Lo cierto es que Ansu no está teniendo la temporada que esperaba en el Barça. Aunque tanto De la Fuente como su entrenador en el Barça, Xavi Hernández, tienen plena confianza en él, el delantero no acaba de encontrar su mejor versión y eso le ha relegado a un papel secundario. Pese a todo, el nuevo seleccionador cree que Ansu es una piedra angular en el fútbol español a corto y medio plazo.

Tanto De la Fuente como su cuerpo técnico (Pablo Amo, Juanjo González, Carlos Cruz...) entienden que Asu Fati es un jugador con unas condiciones excepcionales, aunque el nuevo seleccionador le ha transmitido al jugador que necesita dar un paso adelante para escapar de esa sensación de estancamiento que le rodea. En ese sentido será clave la figura de Javier López Vallejo, el nuevo psicólogo de la selección.

Le Normand

Mención especial merece también Robin Le Normand, central de origen francés que milita en la Real Sociedad. El jugador de Pabu, de 26 años, ya ha dado el "sí" para jugar con España, cansado de esperar la llamada de Didier Deschamps para jugar con Francia, y la Federación Española, con el nuevo director deportivo Albert Luque al frente, puso en marcha la semana pasada la maquinaria para conseguir la nacionalización exprés del jugador de la Real Sociedad, que en principio llegará a tiempo para estar en la lista de De la Fuente para los partidos contra Noruega y Escocia.

De esta forma, el riojano confiará en dos jugadores de origen francés para defender la zaga de España como son Le Normand y Aymeric Laporte, central del Manchester City que fue uno los más destacados de la selección española en el Mundial de Qatar. El proceso de nacionalización de Le Normand está ahora en manos del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La nueva hornada

Además de Le Normand, otras de las novedades que se esperan en la primera lista de De la Fuente son Kepa Arrizabalaga, Alex Remiro, Dani Ceballos, Mikel Merino y Fabián Ruiz. Tampoco se descarta que haya alguna que otra sorpresa, como las llamadas de Martín Zubimendi y Gabri Veiga, el nuevo fenómeno del Celta de Vigo que se ha convertido en el centrocampista de las cinco grandes ligas europeas con mayor contribución goleadora por noventa minutos disputados (0,73 por encuentro completado), firmando ocho tantos y tres asistencias en 1.293 minutos disputados en Liga.

Caso aparte es el de otro jugador criado futbolísticamente en Vigo como es Stefan Bajcetic. El mediocentro de 18 años, hijo del exfutbolista serbio Srdan Bajcetic (que militó en el Celta a mediados de la década de los 90) y de madre española, es la perla del Liverpool y en Serbia ya presionan para convencer al jugador y a su familia paterna para elegir el país de su progenitor. Sin embargo, Stefan parece decantarse por España y, de hecho, ya sabe lo que es vestir la camiseta española: el verano pasado debutó con la sub-19 tras la llamada de Santi Denia.

Asimismo, hay otros tres jugadores de máxima proyección a los que la Federación Española está mirando con lupa: Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nico Paz (Real Madrid), aunque todos ellos habrían elegido no jugar con su país de nacimiento, España, sino con el de sus respectivos padres, el primero con Uruguay y los otros dos con Argentina.

A estos tres casos habría que añadir el de Brahim Díaz, delantero cedido al Milan por el Real Madrid al que la Federación de Marruecos está tentando con insistencia pese a que el malagueño, un habitual de la selección española sub-21, ya ha sido internacional con el equipo español absoluto, pero en un partido amistoso contra Lituania disputado en junio de 2021 (4-0). En la RFEF esperan que Brahim no siga los pasos de Achraf Hakimi, el lateral madrileño del París Saint-Germain que eligió jugar con Marruecos en vez de España.