El mensaje de Ancelotti sobre el 'Barçagate' y la corrupción en el fútbol

Carlo Ancelotti ha hablado en rueda de prensa, en la previa del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que el Real Madrid y el FC Barcelona disputarán este jueves en el estadio Santiago Bernabéu, y entre otros asuntos se ha referido al llamado caso Negreira o Barçagate, relacionado con la presunta compra de árbitros por parte de la entidad azulgrana.

"Como he dicho, en este momento no hay corrupción en el fútbol. No sé quién va a ser el árbitro, pero intentará hacerlo mañana de la mejor manera", aseguraba Ancelotti, desconociendo que el árbitro principal será Munuera Montero y que al frente del VAR estará González González.

Asimismo, el técnico italiano ha querido quitar hierro al ninguneo sufrido por el Real Madrid en la gala de los premios FIFA The Best, celebrada el pasado lunes en París, después de que ningún jugador blanco ni Ancelotti se alzaran con los galardones a los que optaban —después de que el conjunto merengue conquistara cuatro títulos en 2022—, que en cambio sí fueron para la selección argentina, con Leo Messi, Dibu Martínez y el técnico Lionel Scaloni a la cabeza, tras conquistar el Mundial de Qatar.

"En estos premios ha contado mucho lo del Mundial y Argentina fue campeona del mundo de manera merecida y es normal que ellos se hayan llevado los premios", aseguraba con clase un Ancelotti que también ve como un "aspecto positivo" la dependencia de Vinícius Júnior. "Es algo normal porque es uno de los más grandes jugadores que hay en el fútbol", apuntaba.