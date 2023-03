José Blesa, el nutricionista de los futbolistas de élite: "Todavía tienen mucho que aprender sobre alimentación"

Muchos futbolistas de Primera División, de equipos como el Cádiz, Getafe, Espanyol e incluso el Real Madrid, pasan por sus manos. También de ligas extranjeras, como la inglesa, la francesa o la Eredivisie holandesa. E incluso de la de Arabia Saudí, tras su incorporación en verano pasado al Al-Nassr, el equipo de un Cristiano Ronaldo que fichó por ese club meses después.

El granadino José Blesa es toda una eminencia mundial en nutrición y por sus manos pasan no sólo futbolistas, sino también atletas de otros deportes como halterofilia (Lydia Valentín), golf (Nacho Elvira), boxeo o atletismo (Alberto Amezcua). Deportistas de élite, en definitiva, de cualquier modalidad a los que Blesa da los mejores consejos sobre nutrición.

"Una correcta nutrición, una buena higiene del sueño, la suplementación en correcta dosis y timming... todo suma en la mejora del rendimiento del deportista", reza en la reseña que encabeza el impresionante currículum del nutricionista en su página de Linkedin.

Reinventándose en la pandemia

Desde septiembre pasado trabaja con el Al-Nassr, pero también es profesor del Máster Salud del Real Madrid en la Universidad Europea y asesora a LaLiga, por lo que vive a caballo entre Riad y España (Granada y Madrid).

Estudió la carrera de Farmacia para continuar la saga familiar y trabajar en la botica que su padre, José Antonio, tiene en Guadix, de donde es natural. Pero José descubrió la ciencia de la nutrición y encontró su propio camino, compaginando ambas actividades. Ya tenía su cartera de clientes hasta que llegó la pandemia del coronavirus y decidió reinventarse, tal y como relata en una entrevista a Libertad Digital.

"Empecé a trabajar en la farmacia y lo compaginaba pasando consulta y con el máster del Real Madrid, donde actualmente soy profesor. Iba a Madrid de miércoles a domingo y así estuve durante tres años. Pero llegó la pandemia y se perdió todo: no había clientes y seguía habiendo gastos", recuerda José Blesa, que cuenta también cómo empezó a tener a futbolistas de élite en su cartera de clientes.

"Todo empezó con un directo con Jorge Fernández, el presentador de La Ruleta de la Suerte. Un jugador del Cádiz lo vio y, casi sin darme cuenta, ya estaba llevando a media plantilla. Eso fue en 2020, así que fíjate cómo me ha cambiado la vida", apunta.

Álvaro Rodríguez, entre sus clientes

Enes Unal, Omar Alderete, Nemanja Maksimovic, Éver Banega, Gonzalo Escalante, César Montes o Álvaro Fernández son sólo algunos de los futbolistas que siguen los consejos nutricionales de José Blesa, que también tiene entre sus clientes a la nueva sensación de LaLiga, el delantero del Real Madrid Álvaro Rodríguez. "Está trabajando conmigo casi desde que era un niño, ahora está muy de moda", asegura el nutricionista.

¿Qué dieta siguen los futbolistas y los deportistas de élite? Depende, porque, lógicamente, un ciclista no come lo mismo que un culturista, por poner un ejemplo. "Cada deporte es completamente diferente", apunta al respecto José Blesa en la entrevista a Libertad Digital. "Los deportes de peso (boxeo, lucha, halterofilia…) tienen una exigencia diferente. Hay que dar un peso para poder competir. Es complejo porque hay que trabajar también con la hidratación, la mineralización y los carbohidratos. Hay que llegar en el momento adecuado a pleno rendimiento y dando el peso. Lo que se hacía antes no era lo adecuado: muchos boxeadores no comían y algunos halteras hacían sauna y no bebían en todo el día, con lo que al final su rendimiento se veía muy limitado", apunta.

Dieta paleolítica, veganismo…

En el caso del fútbol, los jugadores tienen unas características diferentes por el tipo de entrenamiento que realizan, "entrenando un pico máximo de una hora y media al día". "Nada que ver, por ejemplo, con un ciclista que tiene que hacer veintitantas etapas del Tour de Francia, 200 kilómetros cada día durante dos semanas, recuperando entre un día y otro. O incluso los golfistas y los jugadores de pádel, que tienen unas necesidades especiales porque están viajando constantemente", apunta.

"¿Pero en el caso del fútbol?", añade José Blesa a LD, "nada que ver con la mayoría de deportes. Hay muchos que no se cuidan y todavía tienen mucho que aprender. En 2014, cuando yo empecé en el fútbol, no había prácticamente nutricionistas en los clubes. Todo esto ha avanzado una barbaridad en los últimos 8-9 años, pero aún así no son ni la mayoría de los jugadores profesionales los que controlan al milímetro su alimentación. Ojalá fuera así".

En cualquier caso, el granadino observa una evolución en el mundo del fútbol, y en el deporte en general, a la hora de cuidar la alimentación. "Cada vez hay mayor interés por la nutrición en el deporte profesional. Parece que el ser humano siempre quiere ver lo diferente: que si éste hace dieta paleolítica, éste es vegano, este otro ayuno intermitente… pero lo cierto es que son una minoría. Nosotros (José Blesa y su chef particular, Miguel Arriaga, exdirector de Exteriores del reconocido programa Masterchef) lo que queremos es que los jugadores tengan una buena educación nutricional, independientemente de que sean veganos o hagan dieta paleolítica", asegura.

"El quid de la cuestión", afirma Blesa, "es comer de forma saludable y alimentarse para mejorar el rendimiento. El problema es que vende más lo otro. ¿Se puede llevar una alimentación saludable haciendo dieta paleolítica, ayuno intermitente o siendo vegano? Sí, pero no debería ser el mensaje que llega. La mayoría tienen una buena educación nutricional, comen de todo y de forma saludable… y ya está".

Desterrando mitos

Asimismo, el nutricionista granadino quiere desterrar varios mitos, como por ejemplo el de la necesidad de comer cinco veces al día. "La mayoría de futbolistas come cuatro veces al día. Desayunan, entrenan, almuerzo, merienda, cena… a mis clientes les doy un plan elaborado por la Universidad de Harvard, muy mascadito. Lo importante es que cubran sus necesidades energéticas y satisfagan sus necesidades de macro y micronutrientes en esas 3-4 comidas que hacen al día. Luego está la suplementación deportiva, que hoy en día utilizan todos los deportistas", dice.

Pero lo cierto es que cada deportista tiene "un plan adaptado a sus necesidades. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a cada uno le gusta una cosa. En Arabia Saudí, por ejemplo, utilizamos muchas recetas típicas árabes. En la Liga mexicana les gusta desayunar tortilla, frijoles… se lo intentamos adaptar a sus gustos y necesidades. Hacemos pizzas saludables o un día mexicano con fajitas saludables. Que cada uno coma lo que le guste".

El Ramadán

El Ramadán está a la vuelta de la esquina (23 de marzo-21 de abril) y José Blesa, como nutricionista del Al-Nassr, se enfrenta a un serio problema como es la alimentación de los jugadores (la mayoría son de Arabia Saudí y, por tanto, musulmanes) ante la obligación de ayuno. "Ya he trabajado anteriormente con deportistas musulmanes y ahora vamos a aprovechar este período en el club como objeto de estudio de cara a la próxima temporada y a los próximos años", dice.

"Es un hándicap importante. Entrenaremos a última hora del día, cuando los futbolistas hayan descansado y comido y, sobre todo, se hayan rehidratado. Hay que adaptar todos los planes a ese ayuno diurno porque ni siquiera pueden hidratarse. Dejamos de comer porque nos da la gana cuando sabemos que necesitamos comer. Ahora vuelve otra vez el calor y tenemos entrenamientos muy exigentes. Los jugadores dejan de comer y, por tanto, tienen más posibilidad de lesionarse", denuncia.

Comer como un deportista de élite

¿Puede comer un ciudadano de a pie como un deportista de elite? La respuesta es sí. "Buscamos hacer que la población de a pie, deportistas recreacionales, coma como el deportista profesional, sobre todo en el caso de los futbolistas. No olvidemos que estos futbolistas entrenan una hora y media al día y luego el resto del día están en casa sin hacer mucho. Otros sí entrenan la fuerza, pero… ¿cuántas personas no conoces tú que van al gimnasio, trabajan en la oficina, juegan al pádel, comen, llegan a casa y dan de comer a los niños?", se pregunta.

"Al final estos ciudadanos de a pie tienen mucha más demanda energética y más necesidades que muchos casos de deportistas profesionales. Insisto en que todos tenemos que comer de forma saludable y lo que necesitamos", destaca un José Blesa que asegura que "trabajar en todas las partes del mundo me está haciendo aprender mucho culturalmente y tener una mentalidad más abierta absolutamente para todo".

"Poder trabajar con deportistas que llevan unas carreras largas, más de lo que llevo yo en esto, al final me hace ver cómo se trabaja en otros sitios y poder aplicarlo yo luego. Ver cómo es la vida de un deportista profesional que es muy interesante y luego poder adaptarlo al resto de deportes", apuntó José Blesa a Libertad Digital.