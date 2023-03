¿Qué es el 'fútbol Flanders' y por qué se está "cargando" este deporte?

Todos tenemos muy recientes las imágenes del Dibu Martínez metiendo presión con bailes, gestos y palabras a varios delanteros de la Copa América y del Mundial mientras defendía la portería de Argentina en los penaltis. Para mucha gente es excesivo y para otros es parte del fútbol. El portero buscar asustar al delantero y si lo consigue, se lleva la copa a casa. "Mira que te como hermano", es ya una frase que se asocia al Dibu y que es parte de la historia.

Pues bien, las últimas informaciones hablan de que la FIFA, en un nuevo intento por ‘mejorar’ el fútbol por parte del presidente Gianni Infantino, está buscando una serie de medidas como el fútbol con reloj parado o la norma, denominada de forma coloquial por las redes y la prensa, ‘anti Dibu Martínez’, que controle a los guardametas. Se quiere evitar que el portero pueda, entre otras cosas, tocar el larguero para poner nervioso al delantero, decir algo en voz alta, moverse o hacer gestos extraños que despisten a su rival.

Todas estas normas han hecho que, poco a poco, se esté acuñando en redes sociales, sobre todo en Twitter, el término ‘fútbol Flanders’, como el famoso personaje de la serie animada de Los Simpson. Este personaje se caracteriza por ser siempre amable, no enfadarse nunca y repartir amor y paz por todos los lugadores, algo que pone de muy mal humor al resto de vecinos incluyendo por supuesto a Homer.

Lo Flanders que llega a ser a veces el fútbol, la madre que me parió. https://t.co/gWjmTpquCV — Fran Guillén (@guillenfran) March 1, 2023

Por eso, por esa personalidad de "paz y amor" se dice ‘fútbol Flanders’ ya que la gente entiende que se están "cargando" el fútbol convirtiéndolo en un deporte en el que la picaresca, la ironía o la agresividad bien entendida, ya no tienen cabida. Traducción: ya no se puede decir absolutamente nada sin que alguien se sienta ofendido. Los aficionados sienten que no pueden decir nada en la grada. Los jugadores, más de lo mismo en el campo. Y cada dos por tres alguien tiene que salir a pedir perdón porque las redes sociales se lo demandan.

Por supuesto, nadie pide autorizar o dar rienda suelta a insultos de tipo racista, machista u homófobo, pero visto lo visto, dentro de poco los estadios tendrán que ser como en el tenis, donde nadie puede hablar entre punto y punto.