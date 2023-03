El colmo de la 'doble personalidad' de Xavi: critica su propia crítica

Futbolísticamente hablando, Xavi Hernández está demostrando tener doble personalidad o, como mínimo, tener poca memoria y no recordar lo que él mismo dijo hace pocos días. Hay que recordar que el jueves ganó 0-1 en el Santiago Bernabéu con un partido que firmaría el Atlético de Simeone, es decir, con un gran partido como bloque y aprovechando la ocasión que tuvo, y fue él mismo el que criticó que no gobernasen más el partido.

Esto dijo Xavi el jueves después del partido en Madrid: "No podemos darle el dominio siempre al contrario. Satisfecho por el resultado, no por el juego". Hoy, en la previa del partido liguero ante el Valencia, Xavi critica su propia crítica: "El Barça es el club más difícil, porque tu ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence. Ahora sí me lo compráis, ¿no? El año pasado me llovieron hostias como un piano".

"Para nosotros es un golpe de moral y confianza y hay que trasladarlo a LaLiga, pero queremos ponernos a diez puntos. Pero estamos pendientes de nosotros. Son tres puntos vitales en la carrera hacia el título", comentó también Xavi sobre el Clásico.

Sobre su defensa, Xavi tiró de excusa para explicar lo mismo que criticaba sobre otros equipos que al Barcelona se le cerraban atrás. Para el técnico culé, cuando lo hace él, es porque el rival le echa para atrás y no por la propia iniciativa culé.

"Hay que tener talento cuando te defienden en bloque bajo. Hay que arriesgar más. Es mejor presión alta y ser proactivos, nunca somos reactivos. El rival nos coloca ahí", sentenció Xavi.

El Barcelona jugará este domingo ante el Valencia a las 16:15 horas en el Camp Nou e intentará afianzar su liderato en Liga, competición en la que ahora mismo saca 7 puntos al Real Madrid, su más inmediato perseguidor.