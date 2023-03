El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha concedido una entrevista al diario Le Figaro en la que se pronuncia por primera vez sobre la abrupta salida de Karim Benzema del combinado galo antes del pasado Mundial de Qatar, en el que los bleus fueron subcampeones tras perder la final contra Argentina, por culpa de una lesión.

El técnico ha asegurado que fue el propio jugador quien le dijo "que no estaría listo", algo que el delantero del Real Madrid rebate duramente y con un toque de ironía.

"Karim me dijo él mismo que no habría estado listo", ha declarado Deschamps. "Cuando Karim se lesionó, nuestro médico le llevó a la clínica Aspetar para que le hicieran una resonancia magnética —ha explicado—. Pasó los resultados a una persona que le sigue en Madrid y que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era más de medianoche. Me reuní con Karim en su habitación con nuestro médico, que había venido a darme el informe de la resonancia magnética (...) Karim está destrozado, porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo: 'Está muerto'".

La explicación de Deschamps continúa: "Estuvimos juntos unos 20 minutos. Le dije al marcharme: 'Karim, no hay prisa'. Cuando me desperté, me enteré de que se había ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto".

"Un verdadero mentiroso"

Sin embargo, Benzema lo desmiente y acusa al seleccionador de mentir. "¡Pero qué audacia!", publica en su cuenta de Instagram el ganador del Balón de Oro de 2022, junto a una captura con extractos de la entrevista concedida por Deschamps a Le Figaro. Ese mensaje, además, lo acompaña con el icono de una carita de payaso.

A continuación, suma un vídeo en el que un hombre dice a la a la cámara: "Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso". Sobre esas imágenes Benzema escribe "sagrado Didier, buenas noches...".

Francia se queda en cuadro

Benzema era partidario de quedarse en la concentración francesa en Qatar para tener una opción de curar su lesión y poder participar en algún partido del Mundial. Pero la noche en la que abandonó la concentración publicó un mensaje en el que aseguraba que prefería marcharse para dejar su lugar a otro compañero.

Deschamps no convocó a nadie y afrontó la competición con 25 jugadores, una nómina que se quedó en 24 cuando, en el primer partido de Francia contra Australia, el lateral izquierdo Lucas Hernandez se lesionó y tuvo que dejar la selección. Para entonces, ya no se le podía sustituir. El entorno del futbolista considera que desde la selección se filtró el mensaje de que sin él en el grupo la convivencia mejoró, una teoría que negó su compañero en el Real Madrid Aurelien Tchouaméni tras el primer partido de Francia en el Mundial.