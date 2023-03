Vinícius Junior, ángel y demonio en el partido que el Real Madrid le ganó este sábado al Espanyol en el Santiago Bernabéu (3-1). El brasileño ha vuelto a ser el gran referente ofensivo de los blancos, asumiendo el peso del equipo ante la ausencia de Karim Benzema. El 20 blanco apareció en un momento clave con una acción individual que suponía el tanto del empate, después de que Joselu hubiera adelantado a los pericos: en el 22’, encaró a dos rivales y batió a Pacheco con un disparo ajustado al poste, iniciando así la remontada madridista.

Pero en su debe está que ha vuelto a ver una nueva tarjeta amarilla, la tercera consecutiva en sus tres últimos encuentros y la duodécima en la temporada con más amonestaciones de su carrera. En el minuto 32 derribó a Rubén Sánchez y el árbitro Figueroa Vázquez no dudó en mostrarle la cartulina, en una acción que debió quedar en una simple falta sin amonestación. Incrédulo, el brasileño se llevó las manos a la cara, se dejó caer sobre el césped y realizó gestos de clemencia hacia el cielo.

Es su octava tarjeta en LaLiga Santander, lo que le convierte en el tercer jugador más amonestado en la competición tras Alex Baena (Villarreal) y Javi Sánchez (Real Valladolid), que son los que más amarillas han visto, ambos con 15. Una vez más, Toni Kroos fue quien tuvo que calmar a Vinícius en sus protestas. Sobre este hecho de las numerosas tarjetas se refería el técnico italiano Carlo Ancelotti al final del partido. "Creo que muchas de las amarillas fueron por protestas, a mí me pareció ejemplar hoy, no protestó, no dijo nada… ha jugado muy bien y debe seguir así. Está claro que le han mostrado muchas amarillas para las patadas que recibe", dijo el preparador madridista, que previamente aseguró no haber "entendido" la amarilla a Vini porque "no era una acción de un ataque prometedor. No la entendí, pero no pasa nada".

La racha de Vinícius con las tarjetas es muy negativa. Amonestado ante Barcelona, Betis y Espanyol en sus tres últimos encuentros, con un total de hasta diez amarillas en los últimos 14 partidos que ha disputado. De las ocho tarjetas que ha visto el brasileño en LaLiga, seis han sido en la primera mitad. Castigos arbitrales que condicionaron sus partidos aunque ante el Espanyol no protagonizó ninguna acción de riesgo que le pudiese costar la expulsión y perderse el Clásico decisivo del próximo domingo ante el Barcelona en el Camp Nou.

De las 12 amarillas que ha visto este curso, once han sido en competiciones españolas (ocho en Liga y tres en Copa del Rey). La otra fue en la ida de semifinales de la Champions contra el Liverpool (2-5). Un dato muy elocuente, teniendo en cuenta que ha jugado diez encuentros en competiciones internacionales esta temporada entre Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes

Carlo Ancelotti está tratando este problema con el jugador. Vinícius es el futbolista más castigado con faltas del fútbol europeo, con un total de 139 (cuatro sufridas ante el Espanyol), pero las amarillas las ve él por sus reacciones.

Vinícius es el jugador que más cartulinas ha recibido esta temporada en la plantilla del Real Madrid con 12, por delante de las 7 de Eduardo Camavinga, las 6 de Nacho Fernández y las 5 de Dani Carvajal, Fede Valverde y Luka Modric.