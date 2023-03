Isaac Zuleta, último 'talento' de Envigado: "Colombia mira a la cara a Brasil y Argentina, ya no es 'a ver qué pasa'"

El gol corre por sus venas. Criado en una de las canteras futbolísticas más importantes de Colombia como es la de Talentos de Envigado, se trata de uno de los delanteros que prometen dar más guerra en un futuro no muy lejano. Isaac Zuleta (Los Ángeles, EEUU, 10 de agosto de 2003) juega en el Getafe B y viene de dejar su impronta en el Sudamericano sub-20, recientemente disputado en el país cafetero, donde los anfitriones acabaron terceros tras Brasil (campeón) y la selección uruguaya de Álvaro Rodríguez, la nueva sensación del Real Madrid.

Un torneo que le ha servido a la selección Colombia para lograr su billete para el Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia entre el 20 de mayo y el 11 de junio. En el Sudamericano y en la Copa del Mundo sub-20 emergen algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial, como Diego Maradona, Leo Messi, Ronaldinho y Enzo Francescoli, e Isaac Zuleta (1,83 metros) podría seguir sus pasos. Por qué no. Pero él prefiere ir paso a paso porque, pese a su corta edad (19 años), demuestra tener la cabeza muy bien amueblada.

De momento se ha llevado un pequeño chasco al quedarse fuera de la convocatoria del técnico de la selección colombiana sub-20, Héctor Cárdenas, de cara a los próximos partidos contra Gales y Suecia a finales de este mes de marzo en el Pinatar Arena Football Center de San Pedro del Pinatar (Murcia), de preparación para el Mundial de Indonesia. Una ausencia que se suma a otras destacadas como las de Kevin Mantilla (Independiente de Santa Fe), Daniel Luna (Mallorca B) y Jhon Jáder Durán (Aston Villa).

"Mi corazón es de Colombia"

Él sigue luchando y anuncia "guerra" para estar en la lista definitiva de Cárdenas, antes de dar el salto definitivo a la selección nacional absoluta de Colombia, que es uno de sus grandes sueños. Isaac tiene triple nacionalidad (estadounidense, española y colombiana), pero nunca ha tenido dudas. "Siempre lo he dicho: mi corazón es de Colombia. Entre las tres escojo Colombia", destaca Isaac Zuleta, que es diestro y va muy bien de cabeza, en una entrevista a Libertad Digital.

Zuleta, hijo de un empresario de la construcción, nació en Los Ángeles pero enseguida se trasladó con su familia a Medellín. "Allí crecí, toda mi familia es de allí. Jugaba en el equipo del colegio. Me iba bien, pero no era nada serio. Le dijeron a mi padre que me viera jugar. Él decía: ‘Parece que el chico sabe jugar’... y así empezó todo", relata el delantero del Getafe B a este periódico, recordando, café mediante —que, además corrió de su cuenta, la verdad sea dicha—, su infancia de una manera emotiva.

De allí pasó rápidamente a Envigado —municipio situado a las afueras de Medellín, que es uno de los que cuenta con mayor calidad de vida en toda Colombia—, para jugar en Talentos. Efectivamente, Talentos de Envigado ha dado verdaderos talentos, auténticas joyas, al fútbol colombiano y mundial, como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Gio Moreno Fredy Guarín o Matheus Uribe. En sus últimas promociones se encuentran Yeison Guzmán, Carlos Paternina, Daniel Arcila e Isaac Zuleta, nombres que van a dar que hablar.

"En Talentos estuve dos o tres años", cuenta Isaac, que poco después, con 14 años, tuvo la oportunidad de dar el salto a Europa. En concreto a España, al Getafe. "A mi familia y a mí siempre nos gustó Madrid. Conocíamos el Real y el Atlético, pero teníamos claro que allí no lo íbamos a tener fácil, un chico de Colombia recién llegado… así que buscábamos la cantera de un equipo de Primera donde me formarme y darme a conocer. Estuve dos meses a prueba y me dijeron que sí, que me querían", relata el joven futbolista.

16 goles en 11 partidos

Lo cierto es que lo de Isaac Zuleta fue llegar y besar el santo porque en los 11 primeros partidos marcó nada menos que 16 goles. "En los tres primeros partidos marqué nueve goles: estaba on fire, tres hat-tricks seguidos. Fue maravilloso", cuenta el colombiano, que tuvo como primer entrenador en el conjunto azulón a Noel Delgado.

"Seguí en el cadete marcando goles, de ahí al juvenil y luego al filial" del Getafe, destaca Zuleta, que hace un par de años estuvo a punto de fichar por el Venecia, que por entonces se jugaba el ascenso a la Serie A italiana. "Estuve un mes y medio allí, me demostraron me querían. Dije: ‘Listo, voy a firmar con ellos’. Me iban a hacer mi primer contrato profesional; con 17 años estaba en el colegio, no había ni presentado la EvAU, y ya me habían ofrecido un contrato profesional con casa, coche, estudios… Empezaron todos los trámites para firmar, pero el Getafe se da cuenta de que me van a hacer un contrato profesional y vuelven a llamar a mi puerta. Fue una semana y media durísima a nivel emocional, de sensaciones: que si me iba a para este lado, para este otro…", explica Isaac.

"Al final decidimos que el Getafe era la mejor opción y firmé el primer mi contrato profesional con el Getafe. Llevo ya dos años de contrato, primero con el Juvenil A en División de Honor y ahora con el filial en Tercera RFEF", asegura un Zuleta que ya ha entrenado en no pocas ocasiones con el primer equipo a las órdenes de Quique Sánchez Flores, habiendo realizado la pasada pretemporada con el equipo azulón absoluto.

Actualmente sigue marcando goles en el Getafe B, donde comparte vestuario con jugadores como John Joe Patrick Finn, Quique Sánchez Flores —hijo del entrenador del primer equipo—, Facu Esnáider —hijo de Juan Eduardo Esnáider— y Tommaso Rossi.

A las órdenes de Quique en el primer equipo

"Tenemos un buen equipo y estamos compitiendo por los primeros puestos para meternos en el playoff de ascenso. Este equipo me ha ayudado mucho a crecer", dice Zuleta, "y ya entro en categoría sub-23 teniendo 18 ó 19 años". "La selección me ha dado experiencia, pero también aprendo de compañeros que ya han jugado en clubes como el Cádiz, el Betis o el Sevilla y vienen aquí a aportar. El grupo es muy fuerte", apunta el delantero colombiano, que dice contar con la confianza del director deportivo del club, Rubén Reyes. "Me dijo que era un jugador importante, de muy alta proyección para el club, que quieren que me forme para tener luego más oportunidades", añade.

De la primera plantilla destaca a futbolistas como Enes Unal, Aleñá, Maksimovic, Djené, Dmitrovic, Gastón Álvarez u Omar Alderete, que "son jugadores que le ayudan a crecer a uno" porque "ya han pasado por lo que yo estoy pasando". "Desde el juvenil he entrenado con ellos. Hice la pretemporada en Murcia, que fue una experiencia grandísima, mi primera pretemporada con un grupo profesional", apunta Isaac, que también ha querido destacar el nombre de un veterano, delantero como él, como es Jaime Mata. "Se me acercó a hablar para darme consejos. Es algo impagable".

Su paso por la selección

De momento está viviendo un sueño en el Getafe y también en la selección Colombia, con la máxima confianza de ir al Mundial sub-20, pese a haberse quedado fuera de la lista de Cárdenas para los próximos amistoso. Sabe que su buen papel en el último Sudamericano le puede abrir las puertas de la cita en Indonesia, tras un "muy buen trabajo mío y de los delanteros porque hicimos presiones y desmarques, con un gran desgaste físico". De esos delanteros, Colombia acabaría acusando la ausencia de Jhon Jáder Durán, que en plena concentración se tuvo que incorporar al Aston Villa.

En ningún se le han cerrado a Isaac Zuleta las puertas de la selección Colombia sub-20, con la que debutó en mayo de 2022 tras su paso por la sub-19. "Vengo un proceso de un año y medio con la selección. La primera vez fue en un torneo internacional en México y luego en el siguiente gran torneo, en Chile, salimos campeones. Ahí fue cuando me establecí en la selección. Demostré lo que podía aportar y me llamaron al Torneo Maurice Revello en la ciudad francesa de Toulon (donde han jugado futbolistas como Messi y Cristiano Ronaldo). Fue el año pasado: llegamos a semifinales, pero perdemos contra Venezuela en los penaltis", destaca, antes de recordar que luego se proclamaron campeones de la Revelations Cup en la ciudad mexicana de Celaya.

Ahora viene de destacar en el Sudamericano sub-20, y toda la experiencia que tiene en el fútbol europeo la está aprovechando para reivindicarse en la selección Colombia.

"En Europa todo está más profesionalizado"

"En Europa todo está más profesionalizado. En la forma de trabajar, en los entrenamientos, en la planificación… cuando llegué lo que me sorprendió fue la velocidad de juego. Todo a un toque, dos toques como máximo, cuando en el fútbol de Latinoamérica hay más toques, más choques y más contacto, pero menos velocidad de juego", compara un Isaac Zuleta que aspira a dar el salto, más pronto que tarde, al equipo nacional absoluto cafetero que dirige Néstor Lorenzo.

"Tenemos esa idea de que Colombia nunca le gana a los grandes o nunca compite. Se formó una mala imagen con la selección de mayores, que no se clasificó para el Mundial de Qatar y quizá podía haber hecho más en la última Copa América (Colombia fue tercera tras perder en semifinales contra la Argentina de Messi, a la postre campeona), así que la presión estaba luego sobre la sub-20, que es la siguiente selección", apunta para recordar cómo fue su periplo en el último Sudamericano, en el que destacaron jugadores como los brasileños Andrey Santos y Vítor Roque, el ya citado Álvaro Rodríguez o el argentino Nico Paz, del Juvenil A del Real Madrid.

"El profe (Héctor Cárdenas, seleccionador colombiano sub-20) me dijo que la base se va a mantener para el Mundial de Indonesia y que, si sigo haciendo las cosas bien, voy a estar entre los tres delanteros que va a llamar", asegura un Isaac Zuleta que aspira a devolver la gloria al fútbol colombiano tras varios años de travesía por el desierto.

"Ya no es ‘a ver qué pasa’ contra Brasil y Argentina"

"Lastimosamente el fútbol colombiano siempre ha sido muy generacional. Tuvimos generaciones muy buenas, primero con Higuita, Valderrama o el Tino Asprilla, luego otra con Radamel Falcao, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, pero entre medias hubo otras no tan llamativas. Son grandes jugadores a nivel mundial y ahora, con esta nueva hornada de jugadores entre los que me incluyo a mí mismo, queremos darle un toque distinto al fútbol colombiano. Ya no es ‘a ver qué pasa contra Brasil o Argentina’, sino que les miramos a la cara y somos capaces de ganarles. Hay compañeros míos de 18ó 19 años que están en los grandes clubes de Europa. El fútbol colombiano está mejorando y va a seguir creciendo. Va a dar un paso importante y espero estar incluido en ese progreso", asegura el joven delantero del Getafe B.

Isaac Zuleta, que tiene como referentes a Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao —"la manera de jugar de ambos es parecida a la mía, sobre todo la de Falcao, porque somos más nueves de área y no de caer a banda, de dos-tres toques, de definir y rematar de la mejor forma"—, asegura que su objetivo a corto plazo es "asentarme como profesional y ser jugador del primer equipo en Primera División", además de jugar algún día con la selección absoluta de Colombia, pero también aspira a cotas mucho más altas. "Siempre me han gustado equipos como el Real Madrid, Manchester City, el París Saint-Germain… también los equipos de Italia, por la pasión que se vive allí, como el Milan, el Inter o la Juventus. Son clubes que siempre me han atraído, así que sería un sueño jugar en clubes tan grandes como esos y, por supuesto, poder disputar la Champions", finalizó en la entrevista a Libertad Digital.