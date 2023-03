La peculiar pregunta a Sampaoli sobre el Sevilla... y la Semana Santa

La rueda de prensa protagonizada este sábado por Jorge Sampaoli, en la previa del partido de Liga que su equipo, el Sevilla, disputó (y ganó) ante el Almería en el Sánchez Pizjuán (2-1), vivió un momento surrealista con la pregunta que uno de los periodistas le hizo al técnico argentino.

Fue en el momento en el que Javier Serrato, periodista de Canal Cofrade, tomó el micrófono para dirigirse al cuestionado técnico argentino.

👀 La curiosa pregunta sobre Semana Santa a Jorge Sampaoli en la rueda de prensa previa del @SevillaFC vs UD Almería. 🌐 @AgoraFutbol pic.twitter.com/ElSVnU0QOd — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) March 11, 2023

"Se acerca la Cuaresma, se acerca la Semana Santa de Sevilla. Jorge, ¿si usted fuera capillita a quién se encomendaría para salvar al Sevilla? ¿A Jesús del Gran Poder, al Cristo de las Tres Caídas o al Cautivo del Polígono San Pablo para que libere de los malos resultados al Sevilla? Y usted, Jorge, ha sido cajero en un banco en Argentina: ¿cómo calificaría en estado latente el vestuario propio del Sevilla FC en estos momentos (sic)? Muchas gracias por su amabilidad", fue la doble pregunta que Serrato le hizo a Sampaoli.

El técnico de Casilda tomó a continuación la palabra: "La respuesta la tenemos nosotros mismos. No podemos depender de nada de lo que usted comenta. Yo al menos no me refiero a ese lugar. Más allá de mi antigua profesión lo que yo voy a intentar de cambiar con mi actual profesión es la situación del club".