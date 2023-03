Nuevo revés judicial para el Barça: Gavi pierde su ficha del primer equipo

A pesar de haber dejado medio encarrilada la Liga en Bilbao, al Barça se le siguen acumulando los problemas en los despachos. La Justicia le ha dado la razón a la Liga de Fútbol Profesional en el caso Gavi. El centrocampista fue inscrito el 31 de enero como jugador a todos los efectos de la primera plantilla del Barcelona mediante una medida cautelar otorgada por el Juzgado de lo Mercantil número 10 de la ciudad condal. Ahora una resolución respalda la postura de la Liga y el futbolista deberá volver a ser inscrito como jugador del Barça B.

Aunque parezca un asunto menor, es un contratiempo importante para la planificación de Joan Laporta y Mateu Alemany con vistas a la próxima campaña. Se espera que el club presente un nuevo recurso, porque de lo contrario el Barcelona estaría obligado a fichar a Gavi como nuevo futbolista del primer equipo en julio, dificultando así el encaje de bolillos que se está haciendo en la masa salarial. A ojos de la Liga, el andaluz termina su contrato con el filial azulgrana el próximo 30 de junio.

El recurso azulgrana se presentó un día fuera de plazo

Todo parece indicar que el juez ha tomado esta decisión por un defecto de forma en el primer recurso del Barcelona. El club presentó el escrito un día fuera de plazo. Cabe recordar que Javier Tebas y la Liga rechazaron la inscripción de Gavi por no tener el Barça espacio en su masa salarial en el mes de enero. La entidad presentó un recurso, pues no estaba de acuerdo con la tesis de la patronal. El juez atendió en primera instancia al club catalán pero el equipo legal del Barcelona no cumplió con su parte: presentó la demanda principal fuera de plazo.

La Liga ya se ha pronunciado al respecto: "Se ha recibido notificación del Juzgado número 10 de lo mercantil de Barcelona, informando del alzamiento las medidas cautelares acordadas el 31 de enero de 2023 por el caso Gavi, debido a que el Barcelona no cumplió con los plazos establecidos para la presentación de la demanda principal".

Veremos cómo soluciona la situación el conjunto azulgrana para blindar a su joven estrella y sortear los obstáculos de la Liga. Además, Gavi no es el único jugador cuyo contrato no acepta la Liga. Ronald Araujo, que fue renovado hace unos meses hasta 2026, sigue computando como jugador con contrato hasta 2023 a efectos de la patronal.