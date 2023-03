Se lleva mucho tiempo hablando de que el Real Madrid, desde que tuvo a Cristiano Ronaldo junto a Benzema, o incluso cuando tuvo tres nueves con Gonzalo Higuaín en la plantilla, no ha tenido un killer titular y otro que por lo menos le haga una buena competencia. De hecho, en la presente temporada esta debate se ha incrementado porque Benzema no está igual de bien que años atrás y se notan más esos goles que no han llegado.

El Real Madrid sigue sin 9 suplente o, mejor dicho, sigue sin un buen 9 suplente. ¿Recuerdan los fichajes que hizo el año que se fue Cristiano Ronaldo? Fue en la 2018-2019. Los recordamos.

Vinícius Jr, 45 millones

El mejor fichaje de todos los que se hizo ese año en ataque. Pero no es nueve. El extremo brasileño llegó por 45 kilos y al ser tan joven tardó unos meses en poder dar el salto y ayudar al equipo. De hecho lo tuvo que hacer para protegerle del fútbol duro que se jugaba en la categoría del Castilla y para sumar goles a un ataque desangelado sin Cristiano.

Thibaut Courtois, 35 millones

El Real Madrid fichó un portero y ahora mismo tiene, seguramente, el mejor guardameta del mundo. Costó 35 millones y llegó del Chelsea por dos razones: la necesidad del Real Madrid y la suya propia de, por motivo extra futbolísticos, regresar a España para estar con sus hijos. Eso sí, lógicamente, goles no podía marcar.

Álvaro Odriozola, 32 millones

Llegó de la Real Sociedad como una estrella emergente y se ha quedado ahí. Ni con cesiones ha podido recuperar el nivel que tuvo en Anoeta o subirlo para ser titular. De goles ni hablamos.

Mariano Díaz, 22 millones

El delantero está desaparecido actualmente y ni siquiera tiene ganas de salir del club para jugar. Ni juega ni deja espacio para que venga otro jugador. Mariano está feliz en el banquillo o, como mínimo, no le importa estarlo. Llegó como recambio de Karim y a día de hoy no es recambio de nadie.

Brahim Díaz, 17 millones

En su momento fue el robo de una perla al Manchester City de Pep Guardiola y ahora, visto lo visto en el Milan, es un gran jugador, pero no está en el Real Madrid. Llegó a jugar minutos como jugador blanco dejando grandes detalles, sin embargo, se prefirió dejarle ir. Se fue cedido hasta 2023.

Lunin, 8 millones

El portero ucraniano era y es una apuesta de futuro. Actualmente es el suplente de Courtois y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar.

El Real Madrid ya no hizo más fichajes y ni mucho menos los hizo en ataque. Mariano y Karim, esos fueron los nueves que se tuvieron ese curso postCristiano y cuatro años después, Jovics de por medio, siguen siendo los mismos.