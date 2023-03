Así son los informes de Negreira que costaron 7,3 millones al Barcelona: 2 o 3 páginas plagadas de faltas de ortografía

Libertad Digital ha tenido acceso en exclusiva a los informes que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, elaboró para el F.C. Barcelona. Negreira cobró un total de 7,3 millones de euros por supuesto asesoramiento al Barça entre 2001 y 2018. No obstante, la Fiscalía no cree su versión al considerar que dichos informes son una farsa y que su verdadero objetivo era realizar "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros".

La Fiscalía Provincial de Barcelona denunció la semana pasada al Barça, al propio Negreira, a los expresidentes blaugranas Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental. Dicha denuncia recaló en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona en el que el árbitro del VAR, Xavier Estrada Fernández, presentó su propia querella por este caso. Este martes, el fiscal general del Estado, Ávaro García Ortiz, ha acordado que la Fiscalía Anticorrupción tome las riendas de la investigación.

Los informes de Negreira que publica LD tienen un epígrafe en su encabezamiento donde se puede leer "Informe arbitral confidencial". Estos documentos con el membrete del F.C. Barcelona fueron incautados durante un registro domiciliario al que fuera histórico directivo del club blaugrana, Josep Contreras, fallecido el pasado mes de diciembre.

Contreras formó parte de la directiva de la entidad blaugrana en varias etapas presidenciales: Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart y Josep María Bartomeu. En 2012 formó parte del grupo de directivos de la Federación Catalana de Fútbol. Según los investigadores, Contreras llegó a cobrar comisiones de hasta el 50% del importe que pagaba el club azulgrana por los servicios a Dasnil, una de las empresas gestionadas por Negreira e investigada en esta trama por la Fiscalía Provincial de Barcelona.

La extensión de los informes arbitrales de Negreira es de apenas 2 o 3 páginas. Estos documentos por los que Negreira cobró más de 430.000 euros anuales de media son extremadamente simples o pueriles, poco profesionales, con una redacción paupérrima y además están plagados de faltas de ortografía.

Uno de los informes que desvela este diario tiene como protagonista al colegiado Ignacio Iglesias Villanueva, actual árbitro de VAR, con motivo del encuentro que iba a disputar el F.C Barcelona contra el RCD Mallorca el 11 de noviembre de 2012. El encuentro celebrado en el estadio de Son Moix (Mallorca) lo ganó el Barça por 4 a 2 con goles de Xavi, dos goles de Messi y uno de Cristian Tello. Por tanto, este informe se elaboró durante la Presidencia de Sandro Rosell que llegó a pagar 2 millones de euros a Negreira sólo entre enero de 2011 y enero de 2014, según la Fiscalía (666.000 euros anuales de media en esos 3 años).

Entre las faltas de ortografía que aparecen en el informe, se pueden apreciar las siguientes: áreas sin tilde ("areas"), sí mismo sin tilde ("si mismo"), frases sin punto final, ha cambiado sin h ("a cambiado"), incongruencias ("suele tomar las decisiones muy convencimiento"), discordancias, falta de comas y erratas.

El informe de 2 páginas repasa algunos datos profesionales de Ignacio Iglesias Villanueva, sus estadísticas en los partidos arbitrados al F.C. Barcelona y al Mallorca. De los 3 partidos arbitrados al Barça, los 3 se saldaron con victoria: en Liga el Barcelona-Betis 4-2 (15-1-2012), el Barcelona-Racing de Santander 3-0 (22-1-2011), y en Copa del Rey Barcelona-Ceuta 5-1 (10-11-2010). De los cuatro partidos arbitrados al Mallorca, uno acabó en victoria, uno en empate y dos en derrota.

Posteriormente, el breve informe se centra en el perfil personal de Iglesias Villanueva:

Muy bien preparado físicamente, sigue el juego muy de cerca y llega acompañando las jugadas de areas con facilidad, lo que le permite acertar casi siempre en jugadas rápidas. Tiene más dudas en acciones por agarrones en corners, como les sucede a todos".

Nacho (Iglesias Villanueva) es un árbitro muy técnico y disciplinado, lo que le lleva a amonestar siempre en los casos reglamentarios (manos, codazos, entradas por detrás, no permitir saques rápidos, etc.)

Es de los pocos árbitros que esta temporada a cambiado un saque de banda de equipo, por hacerlo demasiado adelantado.

Por su nivel de serenidad y valentía, amonestará o expulsará a cuantos jugadores lo merecieran.

Es valiente y suele tomar las decisiones muy convencimiento, por eso siempre amonesta de manera justa.

No tiene una gran personalidad ni carisma, pero su seguridad y su prudencia le lleva a ‘sacar’ los partidos de manera eficaz.

Tiene un alto nivel de confianza en si mismo que es positivo, pero que a su vez le hace no confia y no defiende las decisiones de sus asistentes como si fueran suyas. Les hará caso en faltas, pero menos en tarjetas amarillas. Los asistentes cuando son poco escuchados tienden a restringir sus aportaciones al árbitro, por lo que es fácil que no participen si no están muy convencidos de su aportación. En lo que llevamos de temporada, en cuanto a los Fueras de Juego está más acertado a Asistente 2 que el de banquillos.

No dudará en parar el juego si se lesiona un portero o un jugador en zona que evite un fuera de juego.

Transmite tranquilidad pero cuando toca sabe cuándo y cómo llamar la atención, para ello sabe mostrar un fuerte carácter y mucha contundencia si debe hacer callar a los jugadores.

No le gustan las simulaciones, aunque no se arriesgará a amonestar si no está muy convencido de la intención de engañar.

Es razonable y se puede hablar con él de manera educada, no permite protestas cuando son injustificadas o faltas de educación (airadas o con malos gestos).

Toma decisiones con mucha seguridad, con un elevado nivel de confianza en si mismo.

Hay que tener en cuenta que la próxima semana los árbitros de 1ª y 2ª División tienen JORNADA TÉCNICA en Madrid y analizarán sus actuaciones, por lo que tienen tendencia a mostrarse muy estrictos con las demandas del Comité a todos los efectos. En su caso, como siempre, trabajará para pasar desapercibido.