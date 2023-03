Guardiola habla de Julia Roberts para autoproclamarse un "fracaso" en la Champions

Pep Guardiola estaba más que satisfecho por el 7-0 de su equipo, el Manchester City, ante el Leizpig con cinco goles de Erling Haaland. Todo ello en los octavos de final de la Champions y tras el inquietante 1-1 de la ida en Alemania. Eso sí, cuando le preguntaron por el título y por ganarlo por primera vez con el City, Guardiola tiró de ironía.

"Soy un fracaso en la Liga de Campeones. Si gano la Champions League tres veces seguidas, seré un fracaso", comentó Guardiola con ironía y una sonrisa de burla en la cara.

Lo curioso fue cuando Pep, sin que nadie se lo pidiese, añadió algo más a su respuesta y habló de Julia Roberts, la famosa actriz de Hollywood que es leyenda desde hace muchos años. Pep la puso de ejemplo a ella para compararse con el United y hablar de que, pase lo que pase con la Champions, siente que es un "fracaso".

"Aunque ganemos tres Champions seguidas seré un fracaso. Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts". A Guardiola le dolió que Julia Roberts fuera a visitar al Manchester United cuando fue a Manchester. 🎥 @TheSunFootballpic.twitter.com/x41128RMtP — La Media Inglesa (@LaMediaInglesa) March 15, 2023

"Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Julia Roberts vino a Mánchester hace años, no en los 90 cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos y títulos. Ella vino en el período en que éramos mejores que el United, en estos cuatro o cinco años, ¿no? Y fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Mánchester y no vino a vernos", sentenció entre risas Pep.

De hecho, Pep tendrá la herida más abierta aún porque Julia también estuvo en el palco de otro eterno rival de Guardiola. Estuvo en un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.