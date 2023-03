Debacle española en Europa: solo se salva el Sevilla

Tres de cuatro y ni una sola victoria en los partidos. Ese fue el saldo de los equipos españoles en la Europa League y en la Conference League. El Villarreal perdió y cayó ante el Anderlecht, el Betis perdió y fue eliminado ante el Manchester United, la Real Sociedad empató y se quedó fuera frente a la Roma y solo pasó el Sevilla, aunque perdió en Turquía.

El partido en el Benito Villamarín tuvo poca historia porque, como pasó en Old Trafford, el Betis no supo dar el golpe o los golpes cuando tuvo la opción de hacerlo. Empezó bien con oportunidades de Juanmi y Joaquín, pero pronto perdió verticalidad y el United se acomodó para no pasar apuros en ningún momento.

Rashford marcó un gran gol desde fuera del área en la segunda parte y ahí se acabó todo para el Betis. Eso sí, el estadio verdiblanco apoyó a los suyos en todo momento pese a las sendas derrotas en la eliminatoria.

Por su parte, el Sevilla se llevó un susto importante en Turquía y casi tira a la basura el 2-0 de la ida en el Sánchez Pizjuán. El Fenerbache ganó 1-0 y tuvo opciones de empatarlo todo. El peor momento llegó con una lluvia de objetos. Uno de ellos golpeó a Dmitrovic que lleva una Europa League más que agitada.

En San Sebastián, la Real Sociedad, también en la Europa League, no pasó del empate a cero con la Roma de José Mourinho. Por último, el Villarreal, se vio sorprendido por el Anderlecht belga y cayó 0-1 en casa, lo que deja en muy mala situación a su técnico, Quique Setién.