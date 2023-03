La renovación de Guardiola modifica la cláusula de salida del City de Erling Haaland

Erling Haaland es el mejor delantero centro del mundo. El pasado verano el noruego sonó para los principales equipos de Europa, aunque él tenía una prioridad que era jugar en España al ser un enamorado de nuestro país y tener casa en Marbella. Con la galopante crisis económica del F.C. Barcelona, la opción que más atraía a Erling era la del Real Madrid. Los merengues hicieron un all in por Kylian Mbappé y al final Haaland decidió fichar por el Manchester City. El ex del Borussia Dortmund firmó con los Citizens hasta 2027, pero en el contrato se incluyó una cláusula de salida por 200 millones de euros que se podía activar en el verano de 2024.

Con la renovación de Pep Guardiola hasta 2025 por el Manchester City ha provocado un cambio en esa cláusula de salida, ya que no se podrá hacer efectiva hasta el 2025, según ha explicado Oriol Domenech en Catalunya Radio.

En su día se acordó que el futuro del noruego estaría ligado en buena medida al del técnico español, por lo que si Pep renovaba, la cláusula entraría en vigor un año más tarde. Pep ya lo ha hecho, hasta junio de 2025, y por tanto la cláusula del atacante también se ha renovado de forma automática. Haaland no saldrá del City si el conjunto inglés no lo desea, al menos hasta 2025, año en el que podrá marcharse al club que deposite los 200 millones que figuran en esa famosa cláusula de salida.

Hay que recordar que el City fue denunciado el pasado mes de frebrero por la Premier League por quebrantamiento de las leyes financieras de fair play de la liga inglesa en más de cien ocasiones en nueve años entre 2009 y 2018. Tras una investigación de más de 4 años, la Premier hizo público un escándalo que puede acarrear graves sanciones económicas y deportivas.

La Premier ha trasladado la investigación y las pruebas a una comisión independiente para la evaluación del caso. Una de las sanciones que se valoran es la de perdida de categoría por lo que si finalmente el City es castigado con la pena máxima, la cláusula de salida de Haaland entraría en vigor mucho antes. Tan pronto como este mismo verano.