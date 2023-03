Pesadilla Sergio Ramos: ocho preguntas con tono indignado a Luis De la Fuente

Luis De La Fuente ha hecho y dado su primera lista de la Selección y en la primera rueda de prensa ha tenido que vivir una auténtica pesadilla que ha girado en torno a la ausencia de Sergio Ramos en el combinado nacional. No han bastado las novedades de jugadores como Nacho, Zubimendi, David García, Joselu o Iago Aspas, porque la baja del jugador del PSG, ex del Real Madrid, ha sido, para muchos, el tema que más interesaba.

Las primeras preguntas, sobre Ramos. Y si Luis De la Fuente quería quitarse el tema de encima, tono de enfado en la siguiente pregunta. Así ha sido la rueda de prensa de Luis en hasta ocho respuestas:

"No voy a hablar de gente que no está, pero si voy a dejar zanjado el tema de Sergio Ramos. Desde aquí le transmito toda mi admiración. Era una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airearlas. Hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo y apuesto por unos jugadores. No puedo decir nada más" "No fue una llamada con Sergio Ramos, fue una videollamada. Le expuse mis puntos de vista y él los suyos. Sobre la carta, todos la habéis leído. La conversación es privada" "No se si le faltaba contundencia a España en su área, es lo que interpreto que necesitamos para la posición de central. Creo que son los centrales y diferentes jugadores en cada demarcación que nos ofrecen mejores registros" "Nunca he hablado de tema de edad. Es incierto que limito a los convocados por tema de edad. Quien expone que se despide de la selección es Sergio Ramos". "España está mucho más interesada en conocer a estos 26 jugadores, hablar de lo demás... No tenemos que seguir hablando de ello. La decisión de que no venga, soy yo. "El criterio que va a dominar las decisiones es mi criterio. El tema de Sergio Ramos... no tengo que hablar. Yo hablé con él lo que tenía que hablar" "No es abrir ni cerrar las puertas. Yo confío en una serie de jugadores. ¿Está Sergio Ramos en la lista? Pues será que confío más en estos jugadores" "Claro que me cuesta dejar a gente fuera de la convocatoria. En España tenemos la suerte de que podríamos hacer tres o cuatro selecciones muy competitivas. No voy a hablar más del tema Ramos"

El tono de la rueda de prensa se ha ido oscureciendo porque cada poco tiempo volvía a aparecer otra vez el tema de Sergio Ramos. Todo el rato. Sin descanso. Luis De la Fuente incluso ha tenido que aclarar que el que manda es él y que la decisión es suya, porque muchos la ponían en duda.

La pesadilla ha terminado tras más de media hora y con un De la Fuente cansado de tanto tema Ramos. El resto de temas han sido los siguientes:

Kepa y Unai Simón

"Kepa tiene más experiencia que los otros dos porteros, pero van a tener que ganarse el puesto. Son muy buenos los tres. Unai Simón sabe que contamos con él, confiamos ciegamente en él"

Le Normand

"Le Normand quiere jugar con nosotros y tenemos la posibilidad de contar con un jugador más que se suma a la causa y esperemos que pronto podamos contar con él"

Ceballos y Bryan Gil

"Ceballos, cada vez que sale en el Bernabéu lo pone patas arriba. Bryan Gil es un extremo de los que quedan pocos"

Duelo ante la Noruega de Haaland

"No vamos a descubrir a Haaland. Y no sólo es Haaland. Tiene una relación de jugadores muy importantes. Todos conocemos a Haaland, que es el delantero de moda y ahora el más importante del fútbol mundial, pero me preocupan mis jugadores, que son muy buenos"