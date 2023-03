Ancelotti siembra dudas sobre su futuro antes del Clásico

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Clásico del domingo. El entrenador del Real Madrid reconoció que le gustaría quedarse en el club blanco aunque no gane ningún título esta campaña: "Las reglas escritas cambian. Estoy convencido de que vamos a ganar algo esta temporada, así que el tema se acaba", dijo con una sonrisa. "Es una evaluación que tiene que hacer el club, no la tengo que hacer yo. Ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en este club, aunque pienso que es imposible".

El italiano quiso dejar claro que es una decisión que vendrá de arriba: "Es una decisión que tiene que tomar el club al final de la temporada. Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Lo que decida el club no es tan importante, yo disfruto todos los días que el club me quiera aquí; si me quiere aquí tres meses, disfrutaré tres meses, y si me quiere tres años, disfrutaré tres años. Se lo agradeceré al club para toda la vida".

Cabe destacar que el veterano técnico ha recibido una oferta de la selección brasileña para ponerse a cargo de la canarinha en caso de dejar el Madrid a final de temporada. Su buena relación con los brasileños del club español y su currículum gustan mucho en Brasil. Además, sería el broche perfecto para la carrera del exitoso técnico italiano.

Vinicius, Araujo y Benzema

Por otra parte, el preparador del Real Madrid confirmó que Benzema "está bien y va a jugar" a pesar de haber sido baja en el entrenamiento del día de ayer. También se refirió a las dificultades que ha tenido Vinicius con Ronald Araujo en los últimos Clásicos: "Ha tenido más dificultad en los últimos partidos, pero Vinícius es siempre Vinícius. Su movilidad le pueda ayudar a sacar lo mejor en el partido de mañana. Estoy pensando en ponerlo a la derecha, vamos a ver", afirmó con una sonrisa.

"Obviamente no es en serio", bromeó. "La movilidad puede ser importante, no tener una referencia fija contra un delantero es un problema más para un defensa. Vinícius jugará por la izquierda con más movilidad", aseguró.