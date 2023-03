Los Messi están hartos. El padre y agente del futbolista ha salido al paso de varias informaciones que circulaban en Francia sobre el futuro de Leo Messi y un supuesto desplante del futbolista en un entrenamiento del PSG. Jorge Messi publicó en Instagram una imagen con las capturas de esas informaciones asegurando que eran "fake news".

"PELIGRO FAKE NEWS!!! Hasta cuándo van a seguir mintiendo? Dónde están las pruebas???? Ahhh que es todo falso... OK!!! Por muchas sirenas que pongan no se crean nada... NO VAMOS A TOLERAR MÁS INVENTOS PARA GANAR SEGUIDORES