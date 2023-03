Xavi no se corta y responde a Ancelotti con una sonrisa burlona

Hay polémica hoy y habrá polémica durante las próximas semanas porque el fuera de juego que señaló el VAR de Marco Asensio y que anuló el 1-2 a favor del Real Madrid en el Camp Nou, fue muy justo. Para muchos, en el Real Madrid, ni siquiera fue, como dejó entrever Carlo Ancelotti, técnico blanco, una vez finalizado el partido.

"¿Tu crees que era fuera de juego? Sí, sí… hay que aceptarlo. Pero me quedo con la duda. Seguro no hay nada, pero tenemos derecho a dudar", comentó Ancelotti tras el 2-1 final en el Spotify Camp Nou.

Posteriormente, en rueda de prensa, turno para Xavi, que no dudó en responder al técnico italiano del Real Madrid: "Me sorprenden las palabras de Ancelotti, si hoy se habla del VAR es de traca. Es un fuera de juego claro. Nos llevamos un partido en el que en general hemos sido mejores. El gol de Kessie hacía justicia. Sin VAR es mucho más difícil, por esto me gusta. Es más justo. Un fuera de juego lo es o no lo es, por eso me sorprende".

En cuanto a la Liga, Xavi no se da aún por ganador pese a sacar 12 puntos de ventaja al segundo: "Quedan 12 jornadas. Es una victoria muy importante en un Clásico, es merecida, hemos estado mejor, dominando, generando ocasiones más claras... Me voy muy satisfecho, el equipo se ha vaciado. Es una victoria muy importante para nosotros, nos da moral y confianza. Hemos estado muy bien".

Por último, Xavi destacó que, en su opinión, el 1-2 era injusto y el 2-1 final, justo: "Hemos tenido más ocasiones y más control. No hemos minimizado los pases interiores. El gol anulado ha venido de un error de concepto pero, en general, hemos sido superiores al Real Madrid".