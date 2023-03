Carvajal contradice al Madrid: "No dudamos del VAR"

Dani Carvajal salió al paso de la polémica desatada por el tanto anulado por fuera de juego a Marco Asensio en el clásico de LaLiga en el Camp Nou, no dudó del VAR aunque se posicionó a favor de la llegada del fuera de juego semiautomático pero dejó claro, que la plantilla del Real Madrid "no duda del sistema".

"Al final nos tenemos que dedicar a jugar, intentar hacerlo lo mejor posible y no vamos a entrar en si es fuera de juego por poco o no, para eso están las personas indicadas. El otro día se consideró que era fuera de juego y así lo aceptamos, no vamos a dudar del sistema en ningún momento", dijo en un acto publicitario en la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol.

Carvajal insistió en que lo ocurrido y todo lo que se está desvelando en el caso Negreira no cambia la forma de ver el arbitraje en los jugadores madridistas, y restó importancia a los roces con Gavi, jugador del Barcelona, con el que ahora comparte selección.

"Del sistema no dudamos en ningún momento. El tema de los roces que puede haber en el terreno de juego no son más que roces en un partido de alta tensión entre dos rivales con un largo historial de partidos muy intensos. Una vez que estamos aquí defendemos la misma camiseta, vamos en el mismo barco y pensamos en Noruega para superarles", afirmó.

El defensa madrileño abogó por instalar en LaLiga el nuevo sistema del fuera de juego. "Parece un sistema más fiable, como se ha visto en competiciones como el Mundial de Clubes y la Champions. Parece que es más objetivo y un poco más rápido. Todo lo que sea tecnología para mejorar la toma de decisiones, la fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, bienvenido sea", sentenció.