Javier Tebas: "Rubiales debería destituir a Laporta como miembro de la Junta de la Federación"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha manifestado que Luis Rubiales debería destituir a Joan Laporta como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por su relación con el caso Negreira, sobre la presunta compra de árbitros por parte del FC Barcelona entre 2001 y 2018.

"Más que dimitir debería ser cesado por el presidente de la RFEF. Tiene un directivo que su club está implicado en pagar 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros —en referencia a José María Enríquez Negreira, que ocupó el cargo entre 1994 y 2018 y estuvo recibiendo dinero del Barça (unos 7,3 millones de euros) durante 17 años—. No debería estar en la Junta Directiva, pero esa es una decisión del presidente de la RFEF", ha dicho Tebas durante presentación de la cuarta edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso sobre el derecho y la industria del deporte que se celebrará el 19 de mayo en el Palacio de Santoña de Madrid.

El máximo dirigente de LaLiga se hacía así eco de la denuncia planteada por Libertad Digital el pasado 7 de marzo, cuando este periódico denunció que Rubiales seguía manteniendo a Laporta en la Junta Directiva del RFEF pese al escándalo del caso Negreira, también conocido como Barçagate.

"Las juntas directivas de la federación las nombra el presidente. Son temas de decisión personal del presidente de la Federación. No es un tema de elección. Esto es un caso a decisión suya del libre albedrío. Pienso que debería cesarlo. Si no lo cesa porque le ha dado explicaciones claras, que nos dé a todos esas explicaciones. Pero él participó en un periodo que está prescrito en el ámbito penal, pero participó con los pagos y creo que debería ser cesado", ha añadido Tebas al respecto.

También, en referencia al caso Negreira, el presidente de LaLiga ha reiterado que "una cosa" es que se haya influido en los resultados y otra es que "haya tenido intención" de influir. Para Tebas, sólo con la intención de influir "en lo que sea" en el tema arbitral, el Barcelona ya está cometiendo una infracción tanto deportiva como penal. "Yo tampoco creo, y lo dije, que se hayan comprado árbitros. No me creo que haya árbitros que se hayan vendido. Lo que veo, lo dijo Negreira, es que ellos intentaban influir para que los árbitros fueran neutrales. Eso ya, a nivel deportivo, está prescrito. Pero a nivel penal, no", añadió.

Asimismo, manifestó que el caso Negreira es el "mayor problema de la historia del fútbol español" que además ha causado un daño "reputacional" muy grande en la Liga y en el Barcelona y que durará mucho tiempo con el cuerpo arbitral en el centro de la polémica. "Es muy grave, pero está prescrito. Nosotros dimos todos los documentos a la fiscalía y denunciamos en UEFA lo que estaba ocurriendo. La UEFA tiene unos artículos donde dice que cuando un país no puede actuar por lo que sea, puede entrar en estos casos porque ahí no prescribe. Que se aclare la situación", pide. "Nuestra obligación es que se aclaren bien las cosas, que veamos qué ha pasado. Hace mucho más daño a la Liga la inacción e intentar mirar a otro lado. Lo tenemos muy claro", agregó.

Asimismo, Tebas se ha referido a la Superliga europea asegurando que este proyecto, impulsado por la empresa A22 Sports Management, "no sólo es un concepto deportivo" sino que oculta el interés de los grandes clubes por "mandar" y "repartirse el dinero". "Todo lo que oigo de la Superliga son fake news constantes. La gente se las va tragando. En el fondo la Superliga no es solo un concepto deportivo, sino que los grandes clubes de Europa, los que más facturan, quieren mandar ellos solos en el fútbol y a los demás darles un dinero. Eso lo dijo Florentino. La liga española es un equilibrio, si solo mandasen los grandes clubes sería un desastre", subrayó.

"La Superliga fracasa porque hubo gobiernos que tomaron decisiones rápidas. No fue porque Florentino hiciese una mala comunicación. Sabíamos que se iba a anunciar y diseñamos una estrategia a la que yo llame "pinchar el globo", evocó.

Así se manifestaba Javier Tebas en la mesa redonda, celebrada este martes en el Aula Magna del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), bajo el título 'La Sostenibilidad del Fútbol Europeo y la Superliga', junto a Juan José Sánchez Puig, director ejecutivo (CEO) de ISDE; Kepa Larumbe, director del Área Legal de BDO en España; y Yago Vázquez Moraga, socio fundador de Statim Legal SLP.

Con este acto, presidido por Sánchez Puig, se dio el lanzamiento a la cuarta edición del ISC, el único congreso internacional de derecho y sobre la industria del deporte organizado por una institución académica universitaria, el ISDE, con el patrocinio de LaLiga y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, CEOE y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el año previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024.

Sánchez Puig: "LaLiga es un modelo de gestión"

En su intervención, Sánchez Puig aseguró que al congreso "se viene a aprender de la excelencia". "Si hablamos de derecho y de deporte, de modelo de gestión, tenemos que hablar de LaLiga como modelo a seguir", destacó.

El CEO de ISDE se declaró un "enamorado de LaLiga" por todo lo que hace, a nivel internacional, por la marca España y los clubes, lo que permite que el deporte español sea más fuerte, y que la institución esté por encima de cualquier escándalo que pueda haber en cualquier competición. "El tener instituciones transparentes, rectas y que son un modelo de gestión tiene mucho mérito", añadió.

Para Yago Vázquez Moraga, socio fundador de Statim, el conflicto de la Superliga ha puesto de relieve la relevancia del derecho de la Unión Europea en el deporte. "El deporte es una actividad económica y, como tal, no está fuera del derecho de la Unión. La UE antes de tener competencias ya se ha preocupado por la gobernanza del deporte. El debate de la Superliga se puede asemejar a lo que ha sucedido en otros deportes como el golf o World Athletics. El modelo del fútbol europeo no es el único y es dinámico, pero el proyecto de la Superliga no parece que tenga encaje en él", indicó.

Vázquez Moraga no cree que se ponga fin al conflicto porque, en el caso de que le dieran la razón, el proyecto en el que sobreviven el Real Madrid, FC Barcelona y Juventus "debe acomodarse" al ecosistema de FIFA y UEFA, los calendarios, arbitrajes. "Veo un melón jurídico que se ha abierto, pero que dará mucho recorrido", pronosticó.

En el escenario de que el TJUE fallara a favor de la Superliga, las consecuencias serían, según Kepa Larumbe (BDO), "muy malas". "El abogado en sus conclusiones dice que el deporte europeo se estructura en una pirámide y el principio en el que se ampara se vería perjudicado porque los mejores clubes se podrían salir de esa pirámide para crear su propia estructura", dijo.

A juicio de Larumbe, una liga cerrada "tendría un impacto negativo" porque si los clubes "están clasificados" para la competición europea "no tienen ningún aliciente" en la nacional. "Desde el punto de vista deportivo y económico sería negativo y va contra el principio de igualdad de oportunidades para clasificarse para la Liga de Campeones. Habría una reducción de ingresos en la Champions y eso afectaría al fútbol base. La impresión que da es que se han intentado adaptar al modelo europeo porque quizás el que han planteado no es el mejor", señaló.

El ISC 2023, organizado en modalidad híbrida, presencial y por streaming, como congreso internacional referente en el derecho y la industria del deporte, abordará con los principales prescriptores y expertos del sector los Leading case del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); los retos sostenibles que afrontan los organizadores de eventos deportivos; el proceso de digitalización; el presente y futuro de las ligas profesionales; la presencia de la mujer en la dirección y gestión de las organizaciones deportivas; las implicaciones legales derivadas de la nueva Ley del Deporte; el Reglamento de Agentes y, entre otros, el nuevo Código Deontológico de la FIFA.