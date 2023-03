El consejo 'anti Real Madrid' y 'anti Premier' de Iago Aspas a Gabri Veiga

Iago Aspas, capitán y delantero del Celta, y ahora, de nuevo, atacante de la Selección Española, ha concedido una entrevista al diario AS en la que ha hablado de muchos temas, pero el más actual y el que más tiene en vilo a la afición del Celta es la explosión y posible salida de su nueva estrella, el centrocampista Gabri Veiga. Iago lo tiene claro con su nuevo escudero y ha hecho público el consejo que le ha dado en privado.

"Para mí el dinero no es lo más importante. Y lo digo porque yo juego en el equipo de mi tierra y estoy en mi casa. Yo lo que le recomiendo a Gabri, que es muy bueno y también muy joven, es que se quede al menos una temporada más en el Celta. La temporada que viene es el centenario del Celta y me gustaría que Gabri Veiga siguiera con nosotros. Luego ya podrá elegir jugar donde quiera, porque su proyección es fantástica. Le siguen grandísimos clubes, me consta, pero Gabri tiene 20 años y tiene tiempo por delante", comentó Iago en la entrevista.

Hay que recordar que en España ya se fijan en él equipos como el Real Madrid y en la Premier suenan clubes como el Newcastle, uno de los nuevos conjunto millonarios de la liga inglesa. La cláusula de Veiga es de 40 millones de euros aunque el Celta trabaja en una renovación para aumentar considerablemente esa cifra de salida del jugador.

También hay que comentar que a nivel personal, Gabri Veiga toma muy en serio los consejos de Iago Aspas y tiene a su favor el celtismo que el propio centrocampista es, como Iago, un enamorado de los colores celestes. Eso jugará a favor de que pueda continuar una temporada más y jugar en la temporada del centenario con su Celta de Vigo. Luego, en julio de 2024 sus caminos pueden separarse, pero como mínimo jugar un año más en Balaídos.

Por último caben destacar las palabras del presidente del Celta, Mouriño, que ha confirmado que poco podrán hacer si alguien viene y paga la cláusula. Eso sí, dice no saber nada del Real Madrid: "A nosotros el Madrid no nos ha preguntado, no sé si han llamado al chico, pero no queremos entrar en eso. Nuestra respuesta es muy fácil, tienen que ponerse de acuerdo con él y a nosotros hay que pagarnos la cláusula. Bajo ningún concepto queremos vender a Gabri, pero también digo que nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Conocemos alguna de las ofertas que ha tenido Gabri y por mucho que quisiéramos no tendríamos cabida para pagarle lo que le pagan otros equipos. Ese sentimiento que tiene de celtista, que además lo demuestra, que llegamos a las dos de la mañana de jugar y al día siguiente estaba viendo al Celta B. Si se va, que depende de él, pero entendemos que es irrechazable, tendrá las puertas abiertas para regresar. No lo queremos vender, pero nos lo van a comprar".