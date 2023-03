Llegó uno de los momentos más esperados y más demandados por el mundo del fútbol desde que se conoció el escándalo del Barçagate o caso Negreira. La UEFA ha abierto expediente y está investigando al Barcelona por todo lo sucedido con el exvicepresidente del comité técnico de árbitros. Así lo ha anunciado la propia UEFA desde su sede en Suiza.

En concreto, han sido los responsables del Comité Ético y Disciplinario de la UEFA los que han abierto dicho expediente y están iniciando la investigación, según han informado en un escrito a través de sus canales oficiales.

"De conformidad con el Artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado ‘Caso Negreira", comunicó la UEFA.

Este Comité Ético y Disciplinario de la UEFA también está inmerso en un caso parecido, el de las plusvalías de la Juventus de Turín. Ahora centra su mirada en el Barcelona y podría castigar con dureza al club catalán si así lo estiman oportuno. Incluso se habla ya en círculos cercanos a la UEFA de una posible sanción en las competiciones europeas, pero aún es pronto para hablar de un castigo ya que serán "cautos" a la hora de tomar decisiones definitivas.

Eso sí, la UEFA podría sancionar al Barcelona y no permitirle inscribirse en la Champions la temporada que viene aunque no haya sanción administrativa. Así reza el artículo 4.02 de las Regulaciones de la Champions. Artículo que emana del 50.3 de los Estatutos de la UEFA: "Si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, declarará que dicho club no podrá participar en la competición. Al tomar su decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada a hacerlo, en la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal de arbitral o un tribunal estatal".

¿Tiene motivos el Barcelona para temer una sanción? La verdad es que sí, según los antecedentes de la UEFA con este tipo de asuntos. La UEFA cambió la norma de elegibilidad amparado por el TAS a raíz de que el Milan ganara la Champions del curso 2006/2007 cuando estaba juzgado por amaño. Ahí cambió todo, pero antes hubo casos parecidos. En1997, el Comité Ejecutivo de la UEFA dejó fuera de Europa al Anderlecht. Se relacionó al equipo belga con amaño de partidos y se le negó la inscripción. Una década después, con motivo del caso calciopoli, al AC Milan le pasó lo mismo, pero se libró y acabó ganando como hemos dicho anteriormente esa edición de la Liga de Campeones. Al provocarse ese hecho, la UEFA, sabedora del ridículo que había hecho al permitir a un club juzgado por amaño jugar y ganar su mejor torneo, modificó sus normas y se garantizó el prohibir la inscripción a equipos inmersos en situaciones como la del amaño de partidos. Eso hace que el Barcelona está más que preocupado con este asunto ya que en la UEFA no quieren otra caso Milan.

A nivel de actualidad, nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, contó en las últimas horas en Libertad Digital y esRadio que Albert Soler declaró a la Fiscalía que los informes de los Negreira eran "para mejorar el rendimiento" del Barcelona.