Saltó la bomba que todo el mundo esperaba y que hace temblar al FC Barcelona de cara a una posible sanción que le impida jugar en competiciones europeas. La UEFA ha abierto expediente y está investigando al equipo azulgrana por todo lo sucedido con el exvicepresidente del comité técnico de árbitros, es decir, por el caso Negreira. Así lo ha anunciado este jueves la propia UEFA desde su sede en Suiza. La decisión le ha correspondido al Comité Ético y Disciplinario de la UEFA, que han abierto dicho expediente y está iniciando la investigación.

La preocupación en el Barcelona es evidente y más si tenemos en cuenta lo siguiente: la UEFA podría sancionar al Barcelona y no permitirle inscribirse en la Champions la temporada que viene aunque no haya sanción administrativa. Ojo a este punto. Aunque no haya sanción administrativa. Así reza el artículo 4.02 de las Regulaciones de la Champions. Artículo que emana del 50.3 de los Estatutos de la UEFA: "Si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, declarará que dicho club no podrá participar en la competición. Al tomar su decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada a hacerlo, en la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal de arbitral o un tribunal estatal".

La UEFA se volvió muy estricta con este asunto tras lo sucedido en el año 2007 cuando el AC Milan ganó la Champions estando condenado por amaño de partidos en el denominado caso calciopoli. Este caso afectó al cuadro rossonero al igual que a la Juventus, Lazio, Fiorentina o Reggina. En la Serie A les costó diferentes sanciones, pero en Europa, el Milan se libró porque la reglamentación de la UEFA no era tan firme y férrea y dejaba vacíos legales que aprovechó el equipo italiano para evitar que no le dejaran inscribirse en la Champions. Lo único que tuvo que hacer es jugar una fase previa como castigo. La UEFA quedó en ridículo por aquel entonces y más teniendo en cuenta que un equipo en esas circunstancias legales llegó incluso a ganar la competición más importante del fútbol de clubes estando condenado por amaño. La UEFA se puso seria y mejoró la reglamentación para poder intervenir en este tipo de situaciones.

Otro caso, cuyo final sí fue una sanción sin poder jugar en Europa, tuvo lugar en1997. El Comité Ejecutivo de la UEFA dejó fuera de Europa al Anderlecht. Se relacionó al equipo belga con amaño de partidos y se le negó la inscripción.

Ahora habrá que ver qué sucede con el Barcelona, pero el miedo de la UEFA a que se repita un caso como el del Milan le viene muy mal al club presidido actualmente por Joan Laporta.