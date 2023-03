El patrimonio de Griezmann, el hombre del pelo rosa: una marca de ropa, coches de lujo y hasta un caballo

Antoine Griezmann está atravesando uno de sus mejores momentos esta temporada. El delantero francés del Atlético de Madrid está recuperando su mejor nivel y se ha consolidado como líder del equipo rojiblanco, donde este curso 2022/23 lleva 10 goles y 11 asistencias en 36 partidos entre Liga, Champions y Copa del Rey.

El delantero galo, que el pasado viernes marcó un gol con su selección ante Holanda (4-0), en la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, percibe actualmente unos 11 millones de euros netos con el club rojiblanco, aunque hace cinco años, justo antes de fichar por el FC Barcelona, llegó a ser el deportista francés mejor pagado con un sueldo de 23 millones netos.

El francés, que acaba de cumplir los 32 años (el pasado 21 de marzo), ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera como jugador y eso le ha hecho conseguir forjarse una gran fortuna: con el Atlético ha ganado Supercopa de España, una Europa League y una Supercopa de Europa y con el Barcelona una Copa del Rey. Además, con la selección francesa se proclamó campeón de Europa en 2016 y campeón del mundo dos años después en Rusia 2018.

A su gran sueldo como futbolista hay que sumarle los ingresos que Antoine Griezmann percibe en publicidad para varias marcas muy conocidas (Gillette, H&S, Mango, Puma, Huawei...) y sus estrategias de marketing que le permiten potenciar las ventas. Se calcula que el patrimonio del jugador es actualmente de unos 60 millones de euros.

Además, el delantero tiene su propia marca de ropa (The GZ Brand) junto a su hermano Theo, mientras que su hermana Maud se encarga de la representación del jugador en la agencia By & For, que también representa a otros futbolistas menos conocidos así como al entrenador Eder Sarabia. Maud es la directora ejecutiva (CEO) de esta agencia, donde también tienen puestos de responsabilidad el exfutbolista Andrea Orlandi (director de fútbol) y los periodistas deportivos Héctor Fernández (director general) y Mario Torrejón (director general adjunto).

Además de la moda, otra de las pasiones de Antoine Griezmann son los coches de lujo. El delantero tiene su propia colección de automóviles, entre los que destaca un Rolls Royce Wraith que se caracteriza por alcanzar los 100 km/h en tan solo 4,6 segundos y puede llegar a una velocidad máxima de 250 km/h, lo que resulta bastante llamativo teniendo en cuenta que se trata de un coche de dos toneladas.

Griezmann adquirió en 2021 un Maserati GranTurismo S y en su garaje también se puede encontrar un McLaren 675 LT, valorado en 400.000 euros, así como un Bentley Continental GT.

Otra de las pasiones del jugador francés son las carreras de caballos y en especial Hooking, un pura sangre que el delantero adquirió hace unos años por 97.000 euros. Griezmann se encargó de dar los mejores cuidados al animal y de que lo entrenara su hombre de confianza, Philippe Decouz, sacando todo su potencial y convirtiéndolo en un caballo ganador temido por todos sus adversarios. Con nueve victorias a sus espaldas, las ganancias de Hooking ascienden a más de 200.000 euros.

Antoine Griezmann es ahora un hombre feliz en el Atlético de Madrid, el club al que regresó en verano de 2021 tras dos temporadas bastante irregulares en el FC Barcelona, adonde recaló en 2019 —en un traspaso de 126 millones de euros— y donde vivió siempre a la sombra de Leo Messi. El francés se bajó el sueldo a la mitad con tal de poder volver a vestir la camiseta del Atlético, consciente de que es un jugador vital en los esquemas del técnico Diego Pablo Simeone.

Siempre ha querido vivir Antoine en Madrid con su familia. En 2017 se casó en el Palacio de Galiana con Erika Choperena, que es un año mayor que el jugador. Juntos tienen tres hijos: Mia, de 7 años; Amaro, que está a punto de cumplir los cuatro, y la pequeña Alba, de dos.