La nueva España de Luis de la Fuente se marcha con un suspenso y una dura derrota tras la primera prueba de nivel en su camino a la Eurocopa del 2024. Escocia retrató a un equipo que no tuvo en ningún momento plan A ni plan B. McTominay, con un doblete, dejó en evidencia a una selección que ya sufrió en exceso ante Noruega, y sucumbió de principio a fin en Glasgow. La victoria frente a los escandinavos fue un espejismo y España se aferra a la debilidad de los rivales de su grupo para no sufrir en su clasificación para la Eurocopa de Alemania.

Luis de la Fuente introdujo ocho cambios en el once respecto al partido de Málaga ante Noruega. Sólo se mantuvieron en la alineación titular Kepa, Íñigo Martínez y Merino. Las modificaciones fueron excesivas, y así lo demostraron los jugadores en los primeros minutos. España no se encontraba en el campo y Escocia aprovechó un error de Pedro Porro en la salida de balón para hacer el primer gol de la noche. McTominay no perdonó y De la Fuente encajaba su primer gol como seleccionador.

Porro fue el principal señalado de una primera mitad en la que sobró un centrocampista. Mikel Merino no encontró su sitio en la medular junto a Rodri y Ceballos. El interior del Real Madrid fue el más destacado de la selección en los primeros 45 minutos. Joselu, que debutaba como titular tras su histórico doblete ante Noruega, fue el que más lo intentó arriba, e incluso se encontró con el larguero en un remate marca de la casa.

Pero España se pudo ir 2-0 al descanso. Dykes perdonó en un mano a mano con Kepa tras un grave error de David García, otro de los debutantes, en la marca. La pareja Íñigo – David García dejó bastante que desear y no dio sensación de seguridad en un ningún momento. Arriba estuvieron muy discretos Oyarzabal y Yeremi Pino. El de la Real Sociedad no es un extremo al uso, y en Glasgow quedó patente su desperdicio pegado a la banda. Yeremi, a su vez, estuvo fallón en el uno contra uno y apenas pudo desbordar por la banda de Robertson.

Paupérrimo segundo tiempo de España

La reanudación tras el descanso fue todavía peor: salieron Oyarzabal y Porro y entraron Nico Williams y Carvajal. Este último fue el protagonista negativo del segundo gol de Escocia, que llegó nada más arrancar la segunda parte. McTominay volvió a sorprender desde segunda línea y la zaga española quedaba de nuevo retratada en la foto del gol.

Entraron Borja Iglesias y Aspas pero España seguía sin jugar. Tras una semana donde se ha hablado mucho del plan B de De la Fuente, el seleccionador no pareció tener ni siquiera un plan A. Escocia, una selección menor, retrató cruelmente a una España que ya dio síntomas de fragilidad frente Noruega. La diferencia es que los británicos tienen más pegada que los escandinavos, si bien no pudieron contar con Haaland aquel día.

El tramo final del partido fue tétrico para España. La selección se preocupó más por caer en el juego de la provocación escocesa que en jugar al fútbol. Los de Luis de la Fuente apenas inquietaron a un equipo escocés que estuvo de principio a fin a lo que quiso. Escocia se coloca con seis puntos en un grupo que pinta francamente bien para los británicos.

Próxima parada: la Final Four de la Liga de las Naciones en junio. El rival en semifinales es Italia y será la primera prueba de fuego real de una España que deja muy malas sensaciones tras el primer parón de la era post Luis Enrique. Si el asturiano era el problema de la selección, De la Fuente no es la solución... de momento.

Ficha técnica:

ESCOCIA, 2 - ESPAÑA, 0 (1-0, al descanso).

ESCOCIA: Gunn; Porteous, Hanley, Tierney (Cooper, min.75); Hickey (Patterson, min.82), McTominay, McGregor, McGinn (Ferguson, min.82), Robertson; Christie (McLean, min.75)y Dykes (Shankland, min.89).

ESPAÑA: Kepa; Pedro Porro (Carvajal, min.46), David García, Íñigo Martínez, Gayà; Rodri, Merino (Aspas, min.57); Oyarzabal (Williams, min.46), Ceballos (Gavi, min.79), Pino; y Joselu (Borja Iglesias, min.66).

GOLES.: 1-0, minuto 7. McTominay / 2-0, minuto 51. McTominay.