El llamado caso de las Plusvalías, que le costó a la Juventus de Turín la pérdida de 15 puntos en la Serie A italiana por sobrevalorar los precios de venta de varios jugadores para registrar plusvalías infladas en sus cuentas, le va a acabar pasando factura... también al Tottenham Hotspur.

Y es que la FIFA ha decidido extender a nivel global —no sólo en el país transalpino— la sanción de 30 meses sin poder ejercer que pesa sobre Fabio Paratici, actual director deportivo del club londinense y que va a tener que renunciar al cargo.

A finales de enero pasado, Paratici recibió una sanción de 30 meses sin poder ejercer actividades deportivas en el ámbito de la Federación Italiana (FIGC), después de que la Juventus fuera castigada con la pérdida de esos 15 puntos por irregularidades financieras.

Ahora, dos meses después, la FIFA ha decidido extender la sanción al resto del mundo por lo que Paratici, que trabaja en el Tottenham desde julio de 2021 tras once años en la Vecchia Signora (julio de 2010-mayo de 2021), no podrá seguir ejerciendo sus funciones habituales en los spurs. Esto implica que el italiano no podrá realizar ninguna actividad relacionada con el mercado, como hablar con agentes, jugadores o mediar en transacciones.

Se trata de un duro golpe para el Tottenham, que está inmerso en pleno proceso de encontrar entrenador tras el despido de Antonio Conte el pasado lunes, después de haber criticado duramente tanto a los jugadores, a los que calificó de "egoístas", como a la directiva, a la que culpó de que el Tottenham lleve dos décadas sin ganar nada. De momento, Cristian Stellini, su asistente, tomará las riendas del equipo londinense como entrenador interino hasta final de temporada.