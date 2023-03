Luis Enrique ha roto su silencio después de unos meses alejado de los micrófonos y de la atención mediática. El asturiano se ha pasado por SER Asturias para hablar de su experiencia en una de las pruebas de Mountain Bike más difíciles del mundo, y ha aprovechado para hablar brevemente de la actualidad de la selección española.

Críticas como seleccionador

"Cuando estás inmerso en el mundo del fútbol profesional no puedes gustar a todos. Cuando eres el entrenador dominas mucha más información que un periodista o aficionado", ha comentado Luis Enrique, que asegura que cometió errores pero que son parte del fútbol.

🚨🎙️ Luis Enrique, en @SER_Gijon ❔ ¿Te arrepientes de alguna decisión? 🗨️ "Claro que cometí muchos errores" pic.twitter.com/TvwLiWj6pI — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 29, 2023

El famoso plan B

El técnico ha cargado con dureza en este aspecto: "Las alimañas y los buitres han aprovechado su segundo de gloria. Estoy muy satisfecho de lo que hice. Cometí errores, pero eran decisiones que teníamos que tomar. No me interesan esos debates". En los últimos días, el entorno de la selección e incluso algunos jugadores, como Aspas o Rodrigo, se han referido al famoso plan B que le faltó a España en el Mundial de Qatar. Eso sí, en la debacle ante Escocia el nuevo seleccionador tampoco dio con la tecla.

Volver a entrenar

El gijonés quiere volver a entrenar y no descarta fichar por una selección potente: "No me ha llamado Brasil, pero si voy a una selección tiene que ser muy potente para que acepte". Respecto a entrenar a clubes, asegura que le gustaría volver a entrenar en la liga española, aunque prefiere ver la Premier League como aficionado.