Otra crisis en Barcelona: el padre de Ansu Fati estalla y monta un show

Padres de futbolistas y declaraciones, siempre un peligro para el propio jugador y sobre todo para el club. En este caso hablamos del Barcelona, de Ansu Fati y del padre del futbolista español, el cual se ha quejado amargamente de la situación de su hijo en una entrevista con Juanma Castaño en la Cadena Cope.

Varios temas fueron tratados en la entrevista, pero todo giró sobre la falta de minutos que, según Bori Fati, es inexplicable con su hijo. La ‘rajada’ fue monumental y seguramente perjudique a su hijo tanto en lo personal como en lo deportivo.

"Ansu está perfectamente bien, contento. Está muy bien de cabeza y de todo. Cómo va a estar deprimido si tiene tanta familia y tiene con quien hablar. Llega a casa del entreno y está contento. Yo tampoco tengo respuesta para que no juegue y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo", comentó Bori.

Además, el padre de Ansu reitera que no es por falta de trabajo de su hijo: "Que trabaje y trabaja. Él le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna y le está ayudando. Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador. El entrenador del Barcelona pierde un partido y se habla de todo, y yo lo entiendo".

El patriarca de los Fati incluso amenaza con irse de la ciudad y volverse a Sevilla: "A mí lo que me molesta es lo que está pasando. Es vuestro futbolista franquicia, el 10, y lo ha cogido cuando nadie estaba para coger el 10 de Messi. Lo que me molesta es cómo están tratando a Ansu de minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos, eso es lo que me molesta a mí. Si esto sigue así yo me voy a Sevilla, ya está. Al partido contra el Madrid no fui, porque no. Ahora mismo no voy al campo más. Tengo mi palco y no voy más. El otro día me preguntó Ansu que por qué no fui al campo, yo creía que estabas ahí viéndome, le dije que no tenía ganas"

Y por supuesto sacó a colación la figura de Jorge Mendes, su representante: "Lo primero que me dice Mateu es que Ansu es patrimonio del club, es lo primero que me dice. Han apostado mucho por Ansu, eso me lo dice claro. Cuando yo me senté para habar con Jorge Mendes lo primero que dice Ansu es que él no se va del Barça. Yo estoy pensando otra cosa, yo pienso qué pasa aquí. Y él me dice papa, yo acepto cualquier cosa menos esto. Yo como padre estoy cabreado, sí. A lo mejor no tengo razón, pero no tengo ningún problema. Mendes todo el mundo sabe quién es. Él hace dos años me decía que tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas".

El Barcelona, aparte del caso Negreira, sigue sumando situaciones problemáticas. En este caso se acaba de iniciar el culebrón Ansu Fati.