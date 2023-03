La actual campeona paralímpica de triatlón, Susana Rodríguez, está preparando un año muy importante en el que debe conseguir la clasificación para los próximos juegos de París y afronta tambíen un año muy especial, como el resto de los triatletas españoles, ya que este año en España se celebrarán los tres grandes eventos del triatlón mundial, el Campeonato del Mundo Multideporte de Ibiza, el Campeonato de Europa de Madrid y la gran final de las Series Mundiales de Pontevedra.

Hace unos meses tuvo la oportunidad de montarse en el circuito del Jarama de Madrid ni más ni menos que con Fernando Alonso: "Me gusta el mudo del motor, pero por el ruido que hacen me dan un poco de respeto los coches deportivos. Me dijeron que si quería montar y les dije que depende de quien fuera el piloto y de repente escuché un hola y era Fernando Alonso y claro, ¡cómo no te vas a montar con Fernando Alonso! Fue una experiencia increíble".

La paratriatleta gallega disputará el próximo año en París sus terceros juegos paralímpicos. Antes debe conseguir la clasificación que espera lograr en las Series Mundiales de Montreal y Swansea. Además, volverá a competir en Madrid en el Campeonato de Europa y en su tierra, en Pontevedra, en La Gran Final de las Series Mundiales. "Me apetece mucho correr en Madrid, siempre es especial correr aquí. Y en Pontevedra, en la Gran Final, espero poder quitarme la espinita del campeonato de Europa de 2019 que no fue muy bien y que no quiero ni recordar. Además, recalca "que Pontevedra albergue la series Mundiales es un premio al gran trabajo que se ha hecho por parte de todas las instituciones".

Sobre el futuro Susana Rodríguez no da demasiadas pistas. "Pienso en París, en disfrutar de cada etapa, y luego ya se verá. Todo lo que esperaba de este deporte, afortunadamente ya lo he conseguido, así que lo que venga tiene que ser para disfrutar".

También recuerda con cariño el día en el que hizo el saque de honor en el Santiago Bernabéu en un partido contra el Villareal: "Tras los Juegos de Río me invitaron al palco y Butragueño me dijo que el saque de honor solo se reserva en ocasiones muy especiales y solo tardaron dos días cuando gané la medalla de oro en Tokio. El Real Madrid es un club señor, pocos estadios de primera han invitado a hacer un saque de honor a un deportista paralímpico"

Susana Rodríguez tiene además el privilegio de haber salido en la portada de la revista "Time": "No fui consciente de la repercusión que tenía salir en la portada. En cierta medida esa portada me cambió un poco la vida. Creo que fue un homenaje al deportista discapacitado y al personal sanitario".