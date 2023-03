El Barcelona en plena crisis por el caso Negreira: "Estamos en contacto con Messi"

En pleno caso Negreira, con una situación económica que le hizo activar palancas como si no hubiese un mañana deportivo más allá de esta temporada e incluso pidiendo créditos para pagar sueldos que han tenido que reducir en conveniencia con los jugadores. Con todo eso, el Barcelona ya está preparado para afrontar la remodelación del Camp Nou e incluso para ir a por Lionel Messi la temporada que viene.

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha confirmado que tienen contactos con el argentino y que se trabaja en su regreso la temporada que viene:

Rafa Yuste; Messi sabe del aprecio que les tenemos. Me encantaría que él volviese . Tenemos contactos con ellos ". Muuuuchaaaaaaachoooossssss

pic.twitter.com/BCzhR4eJmo — Mateu Padremany Font (@MPadremanyFont) March 31, 2023

"Te respondería que sí a todo. Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masía y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí", comentó Rafa Yuste.

Eso sí, Xavi ha sido más cauto en rueda de prensa: "¿El regreso de Messi? No hemos hablado del año que viene todavía... aquí lo único importante es que mañana podemos ponernos a 15 puntos del Real Madrid".

En el mundo del fútbol ya se han hecho eco de esta noticia y no dan crédito, nunca mejor dicho, a las posibilidades económicas de un Barcelona que, supuestamente, está en crisis y en un momento complicado.