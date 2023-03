La Kings League ha finalizado con mucho éxito su primera temporada con el triunfo de Los Barrios. Todo parecía marchar sobre ruedas en la nueva competición que se sacaron de la manga Gerard Piqué e Ibai Llanos, pero las quejas públicas de uno de los árbitros de la competición, amenazan con generar una enorme polémica en una liga que parece que tiene su propio ‘Caso Negreira’. Manuel Titos es uno de los colegiados con más caché y sorprendió que no fuera elegido para arbitrar ninguno de los partidos de la decisiva Final Four.

"Si algo me caracteriza en la vida para bien o para mal, es que siempre voy de cara y con la verdad por delante. Lamentablemente, no todo son cosas buenas ya que también he tenido que escuchar afirmaciones que no son para nada ciertas. La primera, se me ha acusado de no comunicar a la liga mi decisión de abandonar por la situación que estaba viviendo", comienza su publicación, a través de las redes sociales, el trencilla.

Titos niega que no advirtiera sobre su renuncia y deja caer una acusación muy grave, ¿reciben los árbitros de la Kings League indicaciones de los responsables del evento?:

"Eso es mentira, ya que antes de salir del Camp Nou se lo comuniqué a mi responsable, la misma persona que me dijo que no arbitraría en la final. ¿Por qué no me dieron la oportunidad? Principalmente porque no soy una titella -títere-de nadie, y me negué a que me piten el partido desde arriba. Se quejan de que los árbitros de primera y segunda división son como robots porque pitan todos igual, van pregonando que quieren a alguien con personalidad y que los árbitros tengan voz, pero en realidad lo que quieren es un mueble que lo dirijan desde arriba y no transmita nada".