Habitualmente hay novatadas en los equipos y en las selecciones, como por ejemplo, cantar encima de una mesa del comedor mientras todos los compañeros se ríen del novato, pero no se conocían prácticas como las que se practicaban supuestamente en el Manchester United hace décadas. Concretamente cuando el gran United de Ferguson era leyenda.

Daniel Nardiello, novato por aquel entonces en ese equipo de los red devils, ha contado cómo fue su novatada en el equipo de Manchester y la historia ha dejado sin palabras al mundo del fútbol.

"Mi iniciación en el Manchester fue tener que hacer el amor con una mujer imaginaria sobre en la mesa. Algunos de nosotros tuvimos que hacer eso. Tenías que describir a la chica. Fue horrible", comentó Daniel en un podcast llamado 'Under the Cosh'.

La cosa no quedó ahí ya que le pidieron describir lo que estaba haciendo con.... nadie. Al ser imaginario, el pobre novato tuvo que relatar cómo era la chica a petición de los jefes del vestuario: "Ryan Giggs y David May eran los líderes, pero pude ver a Keane y Beckham dándolo todo y piensas, 'Oh, Dios mío, tengo que hacer el amor con una chica delante de todos estos tipos'. ¿Es rubia? ¿Es morena? ¿Es tetona? ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices?... me comentaban. Yo me puso rojo. Fue horrible".

El joven jugador galés, no por este motivo lógicamente, no terminó de cuajar en el equipo inglés y tras varias cesiones su fútbol se fue diluyendo. Acabó su carrera en equipos como el Plymouth Argyle o Bangor City.