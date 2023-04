La ironía de Ancelotti sobre Xavi y Gavi: "Si mi abuelo tuviera ruedas..."

Carlo Ancelotti suena como posible nuevo seleccionador de Brasil, pero hasta la fecha no había confirmado este supuesto interés del combinado carioca. Ahora, en la previa del Valladolid-Real Madrid de Liga, el técnico italiano sigue sin confirmar este interés brasileño, pero ha dejado nuevamente claro que su objetivo es cumplir su contrato con la entidad blanca. Además, le ha mandado un recado a Xavi, que dijo que a Gavi se le trataría diferente si jugase en otro equipo que no fuese el Barcelona.

Interés de Brasil

"No me sorprenden los rumores. Y no me preocupan. Lo único que pienso es cumplir en este club mientras esté. Todo lo demás, bastante claro: seguiré hasta que el Madrid me permita. Estamos muy bien, noto cariño. Mi entorno es tranquilo y yo, igual. Quedan dos meses y vamos a por títulos. ¡Cada uno puede opinar lo que quiera! Pero la realidad luego es la que es. Y la acabo de decir: tengo contrato y quiero seguir. Sencillo. Nadie conoce el futuro"

Le genera ilusión un interés de Brasil

"Me encanta, claro que genera ilusión. Pero hay que respetar contratos y quiero cumplirlo"

Mantiene que se retirará después del Real Madrid

"No"

Ruido alrededor del equipo

"El ambiente está tranquilo. Lo que diga la prensa no me importa. Pienso en Chelsea, Valladolid, Barcelona... los jugadores saben lo que tienen que hacer y no se distraen. Para nada"

Xavi y Gavi

"¡Y si mi abuelo tuviese ruedas sería un carro! Aquí cada uno tiene sus problemas: Vinicius, Gavi... nada, es fútbol"

Tener un día menos de descanso que el Barcelona para la Copa

"No. Esta vez considero que tenemos bastante tiempo para recuperarnos y llegar bien. No hay ninguna desventaja"