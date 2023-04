Aleksander Ceferin ha sido reelegido presidente de la UEFA en el 47 Congreso que el organismo europeo ha celebrado en Lisboa. El abogado esloveno, que afrontará un tercer y último mandato hasta 2027 tras haber llegado al cargo en septiembre de 2016 —por normativa UEFA no se puede aspirar a más—, se ha vuelto a referir al caso Negreira, relativo a la presunta compra de árbitros por parte del FC Barcelona, y ha arremetido nuevamente contra la Superliga, criticando duramente a la propia entidad azulgrana, a la Juventus de Turín y al Real Madrid, clubes precursores del proyecto, a los que califica de "cárteles por encima de la meritocracia y la democracia".

Sobre el caso Negreira, Ceferin se ha mostrado más comedido que el tono que mostró en la entrevista del pasado lunes al medio esloveno Ekipa SN. "Lo más importante hoy es el congreso. No quiero comentar nada sobre eso. Sólo puedo asegurarte que estamos preocupados por el fútbol sin importarnos el club. No conozco mucho del tema. No me corresponde a mí comentar", ha señalado Ceferin.

En cambio, sí ha sido bastante más duro con la Superliga. "Aquellos que promueven ese proyecto dicen que quieren salvar el fútbol. La Superliga se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja: un lobo disfrazado de abuela dispuesto a devoraros. ¿A quién engañan? A nadie. Son cárteles por encima de la meritocracia y la democracia. Es el dinero por encima de los títulos. Las ligas domesticas deben seguir siendo las piedras angulares del fútbol. Necesitamos el apoyo de todos para proteger el modelo", señalaba Ceferin durante su discurso en el 47 Congreso de la UEFA en Lisboa.

El esloveno insistía en que la Superliga es "cinismo sobre moralidad, egoísmo sobre solidaridad, codicia sobre benevolencia". "Nunca debemos olvidar lo frágil que es el fútbol", recordó. "No hay hueco para los cárteles en el fútbol europeo. El fútbol no pertenece a nadie, en realidad pertenece a todos nosotros. El interés general debe estar por encima del individual de tres clubes, dos financieros y su portavoz", reiteró.

Además, el presidente de la UEFA defendió el modelo "igualitario y solidario" de la Premier League. "Los celos son malos consejeros. Antes era la UEFA la que se llevaba las críticas, ahora parece que es la Premier la que está demonizada y conviene derrocar. Más de que un modelo que hay que destruir, es uno que hay que imitar", afirmó. "Debemos acabar con el mito de que la privatización del fútbol es un proceso imparable. Es un peligro presente, como hemos visto, pero juntos podemos y conseguiremos inevitablemente cambiar el curso de la historia. El fútbol es y seguirá siendo siempre el deporte del pueblo", zanjó Ceferin.

Rubiales, también reafirmado

En el Congreso de la UEFA también se ha aprobado la reelección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, como miembro del Comité Ejecutivo del organismo europeo hasta el año 2027.

Luis Rubiales era uno de los once candidatos a siete puestos en este Comité Ejecutivo del que forma parte desde febrero de 2019, junto al danés Jesper Moeller Christensen, el francés Philippe Diallo, el albanés Armand Duka, el checo Petr Fousek, el noruego Lise Klaveness, el georgiano Levan Kobiashvili, el ucraniano Andrii Pavelko, el escocés Rod Petrie, el liechtensteiniano Hugo Quaderer y el maltés Bjoern Vassallo.