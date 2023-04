Pino Zamorano, excolegiado: "Me mandaron una prostituta al hotel"

En plena efervescencia del caso Negreira o Barçagate, sigue llegando declaraciones de protagonistas del mundo del arbitraje, aunque en este caso el mayor intento de soborno que recibió el árbitro en cuestión no tuvo lugar en la previa de un partido del Barcelona sino en la de un Celta-Cádiz. Así lo contaba el excolegiado Alfonso Pino Zamorano en una entrevista para OkDiario.

"En 25 años de arbitraje, lo único que me pasó fue en un Celta-Cádiz. Llegué a un hotel y nada más subir a la habitación me llamó una chica y resumiendo, la conversación terminó en que la chica quería acostarse conmigo. Le dije que no y colgué. Automáticamente cogí el teléfono y le dije al presidente: ‘Me acaba de pasar esto’. Me dijo que tuviera cuidado y que sabía que tal. No sé quién fue el que mandó a la chica. Luego a través de la Policía se hicieron algunas investigaciones y nos dijeron que era una prostituta. Por lo cual alguien la había mandado. Esa puede ser una manera de comprar a alguien. O más que comprarte, tenerte cogido por cierto apéndice corporal", comentó el trencilla.

Pino Zamorano no sabe a ciencia cierta si fue alguno de los clubes inmersos en el partido. De hecho habla de que pudo ser algo de la prensa: "No sabemos quién lo intentó. Creo que fue algo más de prensa que de algún club. Pero no lo llamaría comprar. Alguien intentó tenerme cogido para a partir de ahí intentar influir en mí. En aquella época la prensa me estaba dando mucha zapatilla y era para ver qué hace éste para intentar rellenar titulares y a ver si podemos joderle un poco. Mi reacción fue llamar al presidente y contarle la situación. Me preguntó si estaba con los asistentes, le dije que sí y me dijo que estuviésemos los tres juntos, que no saliésemos mucho y que estuviésemos tranquilos".

El que fuese árbitro profesional durante 15 años también habló en la entrevista del caso Negreira, el cual le ha cogido por sorpresa pese a conocer a este personaje: "Cuando saltó todo esto, lógicamente, todos nos quedamos perplejos. No sabes lo que pasa. Al inicio a este hombre le tenía cierto cariño porque era un señor que se implicaba mucho con nosotros. Nos daba las charlas técnicas al principio, hace mucho tiempo, cuando no existía la figura del director deportivo"