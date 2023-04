Duro enfrentamiento verbal entre Cassano y Mourinho: "En el Madrid lo recuerdan por su abrigo"

Antonio Cassano no se mordió la lengua al hablar de José Mourinho y esta semana aseguró que el actual técnico de la Roma no tiene "ni idea de fútbol", añadiendo que si el Real Madrid quiere contratar a un nuevo entrenador en sustitución de Carlo Ancelotti, no pensará en el portugués.

"A Mourinho le importa una mierda el fútbol. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar, ni hablar... no nos engañemos por su historia", dijo Il Talentino.

José Mourinho ha tardado poco en responder al italiano. Tras la victoria contra el Torino en la Serie A (0-1), el luso fue preguntado en rueda de prensa por las palabras de Cassano y no dudó en pasar al ataque.

"Cada uno puede criticar y pensar lo que quiere, pero mientras Cassano se divierte, otros trabajan de manera seria", comenzó diciendo Mourinho, para añadir que el exdelantero "ha jugado en la Roma, en el Inter y en el Real Madrid: en Madrid lo recuerdan por su abrigo (que lucía en el banquillo por su condición de suplente), con la Roma ganó una Supercopa sin jugar y en el Inter no ganó ni la Copa de Lombardía. En cambio, saben lo que gané con Inter, Madrid y Roma. Él tendrá un problema conmigo, yo no lo tengo con él".

Mourinho no se quedó ahí. "Le digo sólo esto porque él tiene 40 años y yo 60: de vez en cuando, en la vida, si intentas siempre jugar a los bolos, te cruzas con un Marko Livaja y te diviertes menos".

Unas palabras que, según La Gazzetta dello Sport, se refieren a un antiguo enfrentamiento entre Cassano y Livaja en el vestuario del Inter de Milán, durante la temporada 2012/13.