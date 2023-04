El FC Barcelona afronta con cierta tranquilidad el tramo final de temporada, consciente de que, salvo hecatombe, ganará su título de Liga número 27. Este lunes tenía una oportunidad de oro de ponerse con una ventaja de 15 puntos sobre el Real Madrid, pero pinchó ante el Girona en el Camp Nou (0-0), por lo que finalmente la renta respecto a los blancos es de 13 unidades.

Una ventaja que permite a la directiva culé enfocarse en otros menesteres, como es el caso de las renovaciones, y ahora mismo la que más interesa es la del técnico Xavi Hernández.

El pasado 7 de marzo, durante un acto celebrado en el Círculo Ecuestre, el presidente del club, Joan Laporta, dejó clara su intención de renovar el contrato de Xavi. Ahora, un mes después, se ha producido una cumbre a cuatro bandas para tratar la ampliación de contrato del técnico egarense. En el lado del Barça han estado presentes Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del club; Mateu Alemany, director de fútbol; y Jordi Cruyff, director deportivo. Los tres se han reunido con Fernando Solanas, agente de Xavi, y las conversaciones han sido muy positivas.

La intención del club es renovar el contrato de Xavi por dos temporadas más. Cabe recordar que el de Terrassa firmó en 2021 un vínculo hasta el 30 de junio de 2024, por lo que el preparador firmaría un nuevo contrato hasta el verano de 2026.

"¿La renovación de Xavi? Ya me la he planteado, aunque no se gane la Liga. Se lo he dicho a Xavi, pero él insiste en que si no ganamos... No, quiero darle un mensaje de tranquilidad. Hay que renovarle porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo genuino del Barça", aseguró Laporta en el Círculo Ecuestre.

Ahora que el Barça —salvo tragedia— va a acabar ganando la Liga, Xavi Hernández seguirá al frente del banquillo culé durante otros dos años más.