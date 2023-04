El Manchester City ha dado un paso de gigante hacia semifinales de la Champions al ganar con mucha autoridad (3-0) al Bayern de Múnich, que se marcha con un severo castigo difícil de remontar cuando estaba dando la cara en el Etihad Stadium.

El primer choque entre los dos titanes del fútbol europeo fue para el equipo de Pep Guardiola, que seguramente se equivocó menos que el de Thomas Tuchel. Rodri Hernández, en la primera parte, se había estrenado en la Champions con un golazo de bandera y el campeón alemán rozó el empate en su reacción tras el descanso, pero el Bayern acabaría pagando muy caro sus errores, especialmente en el 2-0 con la firma de Bernardo Silva tras un grosero fallo atrás de Upamecano —horroroso partido del central francés—, mientras que Haaland se encargaba de rubricar la goleada para acabar con su mal fario ante los bávaros.

Fue un duelo trepidante, especialmente en la segunda parte. El City se lanzó sin miramientos a buscar el primer gol, pero con más ímpetu que lucidez. Sin embargo, el Bayern supo aguantar bien este inicio y esperó sus momentos para tratar de llegar a las inmediaciones del área de Ederson, apoyado en la calidad de sus jugadores de arriba. Sobre todo de Leroy Sané, aunque echó de menos una referencia real ante la baja de Choupo-Moting. Sí la tenía su rival con Haaland, aunque el noruego no metió demasiado miedo en el primer tiempo.

El Bayern respondió bien y un disparo de Musiala se topó con un pie salvador de Rúben Dias cuando parecía destinado a ser el 0-1. Poco después, el campeón inglés golpeó por primera vez. Rodri, que es diestro, se sacó un gran disparo con la zurda desde fuera del área para superar a Sommer y poner por delante a los suyos antes de la media hora.

Relacionado El City aplasta al Bayern y vislumbra las semifinales

El Bayern acusó el primer tanto en Champions del mediocentro madrileño. El City, muy generoso en los esfuerzos ofensivos y defensivos, puso una marcha más en busca del 2-0, que rozó Gündogan tras una salida errática del portero suizo, aunque éste compensó su propio error con un pie milagroso. El seis veces campeón de Europa sufrió, pero supo manejar bien el tramo final hasta el descanso, con un amenazante disparo de Sané.

El delantero alemán siguió llevando peligro tras el paso por los vestuarios, con varios disparos muy peligrosos que exigieron a Ederson, muy sobrio. Entre medias, los locales también estuvieron cerca tras una indecisión de Upamecano que generó una situación caótica en su área que tampoco logró aprovechar Haaland, cuyo disparo se estrelló en Kimmich. El campeón de la Bundesliga crecía y la espalda de Aké evitó el posible 1-1 al repeler un poderoso cabezazo de De Ligt.



Los de Guardiola despertaron, pese a que ya no podían tener con tanta facilidad la posesión, ahora más de su rival, y volvió a amenazar a Sommer, aunque lo hizo con dos de sus tres centrales, Aké y Dias, que se encontraron con la seguridad del guardameta visitante, muy acertado de nuevo ante el remate del portugués. El encuentro se empezaba a abrir y ambos técnicos movieron ficha con las entradas de Julián Álvarez, por un aparentemente tocado De Bruyne, y de Sadio Mané, por un poco brillante Musiala.

Sin embargo, con lo que no contaba Tuchel era con otro error de Upamecano. Su pérdida cerca de su área ante Grealish y el taconazo de este a la entrada de Haaland acabó con el centro del noruego para la fulgurante entrada al segundo palo de Bernardo Silva, cuyo cabezazo fue imparable para Sommer. El campeón de la Bundesliga sí quedó ahora tocado y a merced de los citizens. Julián Álvarez rozó el 3-0, con otra buena acción del portero suizo, pero Haaland, en su mejor opción del choque, no perdonó. Stones prolongó de cabeza y el noruego, sin marca, fusiló y sentenció. El Bayern no encontró el gol de la esperanza y Sommer aún tuvo tiempo para otra parada de mérito para evitar un final peor para la primera derrota europea del año.