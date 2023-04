Antes de aterrizar en el PSG, donde los resultados no le están acompañando e incluso ya suena para ser cesado del banquillo del Parque de los Príncipes, Christophe Galtier estuvo entrenando al Niza, pero no dejó contentos a todos allí. Sobre todo en la cúpula deportiva del club.

Según la información publicada por el periodista independiente Romain Molina en el programa ‘After-Foot’ de RMC Sport, Galtier tuvo varios comportamientos racistas aparte de ciertas frases desafortunadas sobre los jugadores negros de su equipo.

Según este periodista, Julien Fournier, exdirector deportivo del Niza, llegó a mandar un mail al entrenador debido a su comportamiento. "Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa. Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente", comentó Julien.

Además, la información habla de un mail de Fournier a la dueña del Niza explicando un suceso con el actual técnico del PSG: "Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo "puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho". Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo".

La cosa no quedó ahí y en un restaurante, Galtier mantuvo su discurso, según cuenta Fournier: "Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Me pidió que tenía que darme cuenta de que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía".

Estas palabras han causado un gran revuelo en Francia y, de momento, no han encontrado respuesta en el protagonista, Christophe Galtier.