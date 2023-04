Se desmonta la gran mentira sobre la "traición" de Bojan a España en 2008

En su día se dijo que Bojan Krkic renunció a la selección española, concretamente a ese equipo que ganó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés, porque no se sentía español. Incluso se llegó a decir que su futuro en el Barcelona pasaba por este tipo de guiños independentistas. Nada más lejos de la realidad, sin embargo, Bojan ha tenido que sufrir durante toda su carrera ese estigma injustamente colocado sobre sus hombros.

En el podcast ‘The Wild Project’, presentado y dirigido por el creador de contenido Jordi Wild, Bojan volvió a dejar claro que él no renunció a jugar con España por un tema político o por un capricho sino por un tema de salud relacionado con la ansiedad.

"El proceso de ansiedad empezó a mitad de temporada con el Barcelona. Nadie lo sabía, ni mis compañeros ni mi entrenador, solo mi gente. Me llama la Selección para un partido amistoso ante Francia en Málaga. Cuando recibo la llamada ya estaba muy al límite y quedaban cuatro meses para acabar la temporada. Hablándolo con mis padres me dijeron que ‘tranquilo, vas y si va mal, te vuelves", comienza a decir en su explicación Bojan.

El exjugador del Barcelona cuenta además que estaba todo el día mareado y que en un partido con España notó que la cosa iba a peor y que no podía sostener esa situación: "Yo estaba las 24 horas del día mareado. Cuando vivía la situación de ansiedad era como una ola que se descontrolaba, el mareo aumentaba, me dolía la cabeza, la visión…Fui a la selección y el primer día fue muy bien, el segundo bien y llega el día del partido, vamos a ver el césped y cuando vuelvo al vestuario, me siento y me llega la ola. Ahí dije, estoy liquidado. Tenía a Andrés [Iniesta] al lado y le dije ‘Andrés, me estoy mareando’. Él llamó al médico y me fui a la zona de fisios. Me tumbaron. Mis compañeros no eran conscientes de mi situación pero al doctor se lo cuento todo. Viene el seleccionador y el director deportivo. No juego ese partido y se dice que no juego por una gastroenteritis".

Bojan, que acabó jugando en ligas de todo el mundo, desde España hasta la MLS y Japón, se retiró hace pocos días del mundo del fútbol. Pese a todo lo que se ha dicho de él, Bojan se retira con dos Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. También ganó la liga en Holanda con el Ajax.