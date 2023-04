Jude Bellingham es el gran objeto de deseo del Real Madrid la próxima temporada. Juni Calafat, jefe de captación internacional del conjunto merengue y mano derecha de José Ángel Sánchez, viene trabajando en silencio durante meses en su fichaje.

La gran perla inglesa es el objetivo prioritario para reforzar la sala de máquinas y ni siquiera la gran irrupción de Gabri Veiga, un caramelito vigués de condiciones similares a las de Jude y que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, han alterado la hoja de ruta del Madrid en cuanto a la planificación deportiva se refiere. Jude es el hombre elegido y se luchará hasta el final por él.

Dani Ceballos, que ha rendido a un nivel notable esta temporada cuando ha gozado de minutos, no tiene una oferta de renovación por exactamente lo mismo por lo que el Madrid no se ha movido por Veiga, Jude Bellingham. La sala de máquinas merengue está muy poblada y solo hay hueco para un jugador cuyo potencial pone de acuerdo a todos los ojeadores merengues: futuro crack mundial.

El jugador inglés es objeto de deseo de los grandes de toda Europa, pero el Madrid lleva tiempo en la pole junto a otro equipo, el Liverpool, que ahora da un paso al lado y deja al conjunto que preside Florentino Pérez como el gran candidato a llevarse al actual jugador del Borussia Dortmund.

El propio Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha utilizado una curiosa metáfora para dejar claro que los ‘reds’ ya no están en la carrera por Jude: "No somos niños. No le preguntarías a un niño de cinco años '¿Qué quieres para Navidad?'... y te dice que quieren un Ferrari. No dirías que es una buena idea, dirías que es demasiado caro y no puedes conducirlo. Si este niño es infeliz toda su vida porque no puede conseguir un Ferrari, sería una vida triste. Lo que sea que necesitemos y queramos, intentamos absolutamente todo para conseguirlo, pero hay momentos cuando tienes que aceptar que no es posible y dar un paso al costado y hacer cosas diferentes".

Klopp asegura que el fichaje de Bellingham es imposible: "Nunca entiendo por qué hablamos constantemente de cosas que teóricamente no podemos tener. No podemos tener seis jugadores en el verano de 100 millones de libras (cada uno, ed.). Tienes que darte cuenta de lo que puedes hacer y luego tienes que trabajar con eso".

Una leyenda del United ve a Bellingham en el Madrid

Paul Scholes, que opinó sobre el futuro del joven inglés durante la retransmisión del Manchester United-Sevilla de la Europa League, tiene claro que jugará en el actual campeón de Europa:

"Creo que Bellingham fichará por el Real Madrid, no sé por qué. Tengo esa sensación. Si retrocedieras un par de años, habrías dicho que no hay posibilidad de que fichara por el Manchester United. Incluso al comienzo de esta temporada, pero ahora creo que sí puede. Miraría a este equipo y pensaría que tiene un futuro prometedor para los próximos años".