Las palabras de Xavi sobre Guardiola que no gustarán al madridismo: "Sigue siendo el número uno"

Xavi Hernández compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El catalán destacó la importancia de los "3 o 4 próximos partidos" para la consecución del título de LaLiga Santander, e hizo hincapié en la dificultad de los partidos en la recta final de la temporada, donde "siempre hay mucho en juego".

Desgraciadamente para el Barcelona, Xavi confirmó que Christensen, Pedri, De Jong y Dembélé seguirán sin estar disponibles una jornada más debido a que se encuentran en la fase final de su recuperación. Xavi aseguró que la mayoría de los jugadores están casi listos, pero prefieren no arriesgar y esperar una semana más. Las lesiones de estos jugadores clave han llegado en el momento más decisivo de la temporada, una vez más.

Ya sin partidos entre semana, las rotaciones no se antojan tan necesarias. Por eso, para los diez duelos que quedan, el técnico del conjunto azulgrana anunció que "jugarán los que estén mejor en cada momento", ya que "no es momento de hacer demasiadas pruebas".

Al de Tarrasa le preguntaron sobre su renovación con el club y aseguró que no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo. Además, se mostró muy contento de que valoren su trabajo y haya conversaciones diarias sobre su renovación: "Estoy contentísimo de que valoren el trabajo. Hay conversaciones cada día, pero primero hay que ganar LaLiga, y luego, concretar una posible renovación".

El técnico también habló sobre Pep Guardiola: "Yo lo considero el mejor del mundo. Es brillante y sigue siendo el número uno. Todos los que pasan por sus manos quedan cautivados. Yo acabo de empezar, pero ojalá pueda tener el palmarés de él, no para mí, para el Barça". Unas palabras que no gustarán en el madridismo a pocas semanas de unas hipotéticas semifinales de Champions entre Real Madrid y Manchester City.

Por último, Xavi negó la existencia de un ‘caso Gavi’: "No estoy en el cerebro de los demás, pero Gavi no sería tan feliz en ningún otro equipo. Tiene 18 años, me gusta, me emociona, es importante en el club. Su futuro pasa por el Barça, no sería tan feliz fuera".