La madre de Mbappé vuelve a hablar de una posible salida de Kylian del PSG

La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el escándalo que se desató después de que el PSG utilizase la imagen del futbolista sin su consentimiento para la campaña de abonos de la temporada próxima.

La madre, gerente de la empresa que maneja los derechos de imagen de su hijo, afirma que la reacción de la estrella del PSG fue impulsiva y que no hubo tensiones entre él y la dirección del club. Eso sí, Fayza Lamari admitió que Mbappé estaba bastante molesto por el video promocionado por el club en el Parque de los Príncipes.

"Nos advirtieron sobre esas imágenes, pero no sabíamos para qué se usarían. Él estaba furioso. Me llamó, como siempre hace cuando tiene que decidir si actuar en las redes sociales. Siempre lo consulta con dos o tres personas. Entiendo su enfado, pero le dije que ahora no era el momento de reaccionar. 'Supéralo, llegará el momento de hablar', pero él me respondió: 'No, no quiero esperar, sé las consecuencias y las asumo’ "; unas palabras que vuelven a poner de manifiesto la tensión que existe entre el futbolista y el club.

Eso sí, Fayza le quita hierro al asunto: "Volvió a la normalidad rápidamente, no hubo conflicto. Lo que le disgustó fue la manera en que se presentó su posición en el vestuario. El PSG seguirá siendo el PSG sin importar si Kylian se va o se queda. Los jugadores se van, pero el club sigue". Una vez más, la madre del jugador vuelve a hablar de la posibilidad de que su hijo se marche, a pesar de que ni siquiera se ha cumplido un año de su multimillonaria renovación.

El enfado de Mbappé por la campaña

Hace poco más de una semana, Mbappé estalló en redes sociales tras la publicación de una campaña para los abonos de la temporada 2023-24 con su imagen: "Vi esa campaña. En ningún momento me informaron sobre el contenido y no estuve de acuerdo con que se promocionara ese clip. El PSG es un gran club, pero no es el Kylian Saint-Germain".