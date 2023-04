La Generalidad sale en defensa del Barça y pide a Florentino Pérez que retire el vídeo de los lazos culés con Franco

El vídeo del Real Madrid en el que con imágenes y documentos de la época se destacan los favores del franquismo al F. C. Barcelona ha sido objeto de una singular intervención por parte de la portavoz del Govern de la Generalidad, la señora Patrícia Plaja. La encargada de dar voz al ejecutivo en las ruedas de prensa ha dicho que el vídeo no se había tratado en la reunión de los martes, pero que podía hablar en nombre del Govern sobre el asunto, una prueba más de que el vídeo ha causado un notable impacto en el barcelonismo y en ejecutivo catalán.

Así, ha empezado diciendo que el vídeo "es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. De hecho es una fake new indecente y lo peor de todo es que no viene de un usuario en particular y por eso le debemos dar la importancia que tiene, que no es poca porque se trata de un club de fútbol con tantísimos seguidores y con tantísima repercusión".

A continuación ha añadido que "es muy preocupante, es una irresponsabilidad y además es una ofensa y un insulto a los miles de personas que sufrieron el régimen franquista, también el Fútbol Club Barcelona comenzando y sin ir más lejos por su propio presidente de la época, Josep Sunyol, que fue fusilado por el régimen y puede ser que en Madrid no lo recuerden".

Para acabar, ha pedido a la entidad presidida por Florentino Pérez que retire el vídeo y que pida disculpas "por haber traspasado una línea roja".

El vídeo difundido por el Real Madrid después de los ataques del presidente del Barça, Joan Laporta, para desviar la atención sobre la compra de favores arbitrales al tener en nómina durante casi dos décadas al vicepresidente del estamento arbitral, José María Enríquez Negreira, destaca las vinculaciones y los lazos de la entidad azulgrana con el franquismo, los favores económicos, la recalificación de los terrenos donde se construyó el Camp Nou y las numerosas medallas y consideraciones de las directivas azulgranas con Franco.

Fue la respuesta del club blanco a las graves acusaciones de Laporta, que aseguró textualmente que el Madrid fue el "equipo del régimen".